Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа
Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василия Олейника. Численность участников – 100 000 человек.
По его словам, в мэрию была подана заявка на проведение шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте. «До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник.
Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг. Кроме того, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, муниципальный депутат Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова подали в мэрию заявку о проведении шествия по проспекту Академика Сахарова 24 августа. Те же заявители в качестве альтернативного варианта предложили мэрии провести 24 августа митинг на площади Победы, также в 14.00 мск. Оба мероприятия направлены на то, чтобы потребовать равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.
Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается многотысячными протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Выборы должны состояться 8 сентября.