Политика

Новости

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василия Олейника. Численность участников – 100 000 человек.

По его словам, в мэрию была подана заявка на проведение шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте. «До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник.

Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг. Кроме того, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, муниципальный депутат Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова подали в мэрию заявку о проведении шествия по проспекту Академика Сахарова 24 августа. Те же заявители в качестве альтернативного варианта предложили мэрии провести 24 августа митинг на площади Победы, также в 14.00 мск. Оба мероприятия направлены на то, чтобы потребовать равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается многотысячными протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Выборы должны состояться 8 сентября.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре МосквыФото