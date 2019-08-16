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В Москве возбудили дело против женщины, купившей за границей лекарство для ребенка

В Москве задержали женщину при получении на почте посылки с лекарством для больного ребенка, рассказала «Интерфаксу» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. «Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже — уголовное дело возбуждено», — заявила Мониава. По ее словам, у ребенка диагностирована эпилепсия, врач назначил ему фризиум. Мать ребенка заказала лекарство через интернет, а при получении посылки на почте была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России.

Женщину на протяжении пяти часов допрашивали, лекарство конфисковали. Дома у нее был проведен обыск, во время которого системный блок компьютера изъяли, уточнила Мониава. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов говорили женщине, что должны ее арестовать, но «войдут в положение и делать этого не будут».

Мониава напомнила, что, несмотря на то, что против двух других матерей в аналогичных ситуациях уголовные дела были закрыты, дети до сих пор не получают необходимое лекарство, так как Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России.

В середине июля полиция отказалась возбуждать дело против женщины, заказавшей за границей незарегистрированное лекарство для сына. Речь также шла о покупке фризиума. Этот лекарственный препарат относится к психотропным лекарственным средствам. В России не производят аналогов данного лекарства.