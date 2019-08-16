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В Москве возбудили дело против женщины, купившей за границей лекарство для ребенка

Ведомости
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В Москве задержали женщину при получении на почте посылки с лекарством для больного ребенка, рассказала «Интерфаксу» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. «Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже — уголовное дело возбуждено», — заявила Мониава. По ее словам, у ребенка диагностирована эпилепсия, врач назначил ему фризиум. Мать ребенка заказала лекарство через интернет, а при получении посылки на почте была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России.

Женщину на протяжении пяти часов допрашивали, лекарство конфисковали. Дома у нее был проведен обыск, во время которого системный блок компьютера изъяли, уточнила Мониава. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов говорили женщине, что должны ее арестовать, но «войдут в положение и делать этого не будут».

Мониава напомнила, что, несмотря на то, что против двух других матерей в аналогичных ситуациях уголовные дела были закрыты, дети до сих пор не получают необходимое лекарство, так как Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России.

В середине июля полиция отказалась возбуждать дело против женщины, заказавшей за границей незарегистрированное лекарство для сына. Речь также шла о покупке фризиума. Этот лекарственный препарат относится к психотропным лекарственным средствам. В России не производят аналогов данного лекарства.

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Либертарианская партия отказалась от предложенной мэрией площадки для митинга

Ведомости
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Незарегистрированная Либертарианская партия России отказалась проводить митинг за честные выборы в Мосгордуму 25 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил «МБХ медиа» пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд.

Либертарианцы хотели провести шествие от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова, однако в этом им было отказано. Мэрия согласовала только митинг на Сахарова.

Пресс-секретарь также рассказал, что днем 15 августа заявителям акции позвонил представитель департамента региональной безопасности и пригласил на переговоры. «Мы помним, что случилось во время последнего визита в администрацию, когда сразу после переговоров был арестован [член федерального комитета Либертарианской партии] Миша Светов. Не желая подвергать себя риску, мы потребовали провести встречу публично, в присутствии журналистов», – добавил Гуд. Однако, по его словам, мэрия «наотрез отказалась» проводить встречу при журналистах.

Ранее мэрия Москвы отказала организаторам акций протеста в проведении митинга и шествия в центре города, которые были запланированы на 24 августа. Заявителям было предложено провести митинг у памятника «Солдату Отечества» в Марьино, а шествие – по улице Перерва до дома 157 по улице Люблинской, в том же районе. Власти города регулярно разрешали проводить на той же улице «Русские марши» националистов.

На ближайшую субботу, 17 августа, мэрия также не согласовала акции оппозиции. Сначала было отказано в проведении шествия по Бульварному кольцу, а затем и в проведении серии одиночных пикетов по этому же маршруту.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Ведомости
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Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

«В районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис" и несанкционированная свалка отходов», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с мая 2017 г. в Росприроднадзор поступали жалобы на несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами в «Жуковском». Было проведено расследование совместно с представителями минэкологии Московской области. Специалисты осмотрели территорию возле озера Глушица и берег Москвы-реки в этом районе и зафиксировали наличие мусорной свалки. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении неустановленного круга лиц.

По итогам расследования к ответственности за создание нелегальной свалки отходов привлекли ООО «Вымпел К», компанию оштрафовали на общую сумму 500 000 руб., но она штрафы проигнорировала, уточняет Росприроднадзор. За неустранение нарушений ее повторно привлекли к ответственности, но новый штраф в 50 000 руб. также не был уплачен. Росприроднадзор рассчитал ущерб, нанесенный компанией экологии, он оценивается в 25,2 млн руб. Компания не стала компенсировать эту сумму добровольно, дело против нее рассматривается в суде. Росприроднадзор также обратился в минэкологии Подмосковья по поводу надзора за использованием и охраной озера Глушица. Кроме того, ведомство попросило главу городского округа Жуковский принять меры реагирования. Информация о наличии свалки была направлена в МЧС и Роспотребнадзор.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем зарегистрированной в городе Раменское компании ООО «Вымпел К» является Родион Кузин.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. По информации «Уральских авиалиний», он был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Это была стая чаек, которых могла привлечь свалка мусора. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Согласно данным МЧС, пострадали 76 человек, один из них госпитализирован.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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Бизнес
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Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомости
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Среда, 14 августа, стала новым худшим днем для американского рынка акций с начала года: индекс Dow Jones потерял 3,05%, почти на столько же снизился Nasdaq (-3,02%), S&P 500 – на 2,93%. В результате состояния десяти богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд, сообщает Forbes.

Сильнее всех пострадал лидер списка Forbes – основатель Amazon Джефф Безос, его состояние уменьшилось на $3,5 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Real-Time. На $3,2 млрд сократилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга, на $3 млрд – состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.

Единственный миллиардер из первой десятки, чье состояние не изменилось, – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, отмечает Forbes.

Причинами падения американского рынка 14 августа стали сообщения о приближающейся рецессии, снижение экономики Германии во II квартале года и замедление экономического роста Китая, отмечает Forbes.

Предыдущий «худший день на Уолл-стрит» в этом году был зафиксирован 5 августа. Тогда богатейшие люди планеты в общей сложности потеряли $23 млрд. Больше всех пострадал Бернар Арно, чье состояние за сутки уменьшилось на $4 млрд.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Политика
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Командир А-321 рассказал подробности аварийной посадки самолета

Ведомости
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Командир аварийно севшего в поле Airbus А-321 Дамир Юсупов заявил, что принял решение об экстренной посадке воздушного судна после отказа второго двигателя, когда понял, что касание с землей неизбежно. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но, когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, у меня появилось решение – сажать самолет», – заявил он. По его словам, экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси, так как это безопасней.

Он поблагодарил за помощь в посадке самолета второго пилота Георгия Мурзина, а также членов экипажа, которые помогали в эвакуации пассажиров. Юсупов добавил, что планирует продолжить полеты.

«Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», – добавил Юсупов.

Самолет должен был выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. По информации «Уральских авиалиний», Airbus был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Росавиация уточняла, что это была стая чаек. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, один из пострадавших госпитализирован.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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Экономика
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Мутко выступил против благоустройства городов за счет средств ФНБ

Ведомости
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Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительство, выступил против выделения средств из фонда национального благосостояния (ФНБ) на благоустройство городов. Ранее с таким предложением выступил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. «При всем уважении к благоустройству – [средства ФНБ] есть куда еще направить», – цитирует Мутко «Интерфакс».

По мнению вице-премьера, на проекты благоустройства городов в стране выделяют достаточно ресурсов. «Никогда на благоустройство городов мы таких денег не выделяли. Второй год – это беспрецедентные деньги», – заявил он. Мутко пояснил, что до 40 млрд руб. ежегодно выделяется на благоустройство и городскую среду из федерального бюджета, еще 20–25 млрд руб. выделяют субъекты, а 5 млрд руб. тратится на проведение конкурсов в малых исторических городах.

Средства ФНБ лучше направить, например, в сферу строительства жилья, считает Мутко. Именно за эту сферу он отвечает в правительстве. «Нам нужны инвестиции в строительную индустрию, в подготовку комплексного освоения территории. Сегодня всего 35 млрд руб. мы тратим на инженерную подготовку территорий», – отметил вице-премьер.

Спор, как и во что вкладывать средства ФНБ, будет одним из основных в правительстве в ближайшие месяцы. Ранее Шувалов предложил премьеру Дмитрию Медведеву пустить часть денег фонда на благоустройство городов. ВЭБ.РФ отобрал для этого 100 городов, которыми будет заниматься. В частности, в список попали Архангельск, Владивосток и Калининград.

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Политика
Новости

Лидера движения «За права человека» Льва Пономарева оштрафовали на 100 000 рублей

Ведомости
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Мещанский суд Москвы оштрафовал на 100 000 руб. лидера общественного движения «За права человека» Льва Пономарева из-за отсутствия в его статье для «Новой газеты» указания, что его организация выполняет функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте движения.

Речь идет о статье «Под колесами 37-го», опубликованной в издании 3 июня этого года. Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу обратило внимание на то, что в подписи к материалу говорится, что Пономарев – руководитель движения «За права человека», но не указывается, что это движение – некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента. Пономарев был привлечен к ответственности как должностное лицо по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации (НКО) – иностранного агента).

Как отмечает «За права человека», ошибка связана с техническими проблемами, произошедшими в редакции «Новой газеты». Издание принесло извинения в письменном виде, предоставив письмо в суд и руководству Роскомнадзора, однако в суде это доказательство не исследовалось, подчеркивает движение.

Движение «За права человека» было признано иностранным агентом в феврале этого года.

Закон об НКО – иностранных агентах был принят в 2012 г. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов.

Политика
Новости

Непал ужесточит правила для желающих подняться на Эверест

Ведомости
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Власти Непала намерены ужесточить правила для альпинистов, которые собираются покорить Эверест, сообщает Reuters. Например, по данным агентства, обязательным условием может стать наличие определенного опыта в альпинизме.

С таким предложением выступила специальная правительственная комиссия после того, как в мае этого года 11 альпинистов погибли или пропали без вести при восхождении на Эверест (девять с непальской стороны и двое – с тибетской).

Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы однажды поднимались на высоту не ниже 6500 м. Кроме того, чтобы получить разрешение на восхождение, альпинисты должны будут предоставлять справки о хорошем здоровье и физической подготовленности. Также власти предлагают запретить подъемы без квалифицированных непальских гидов.

Помимо этого власти также могут сделать подъем на Эверест более дорогим. Сейчас каждый, кто намерен покорить вершину, должен заплатить $11 000, отмечает телерадиокомпания BBC. Эта сумма может вырасти до $35 000.

В Непале находятся восемь из 14 самых высоких вершин в мире, включая Эверест. Альпинизм является ключевым источником занятости и дохода для страны. В этом году Непал выдал уже 381 разрешение на подъем на Эверест.

Политика
Новости

Аэропорт «Жуковский» пообещал компенсации пассажирам севшего в поле лайнера

Ведомости
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Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний» будет выплачена компенсация в размере 100 000 руб. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт аэро» (управляющая компания аэропорта «Жуковский») Евгений Солодилин (его слова приводит «РИА Новости»).

По его словам, такое решение было принято авиакомпанией и страховой компанией. Пассажиры, которые получили повреждения и находятся в больнице, получат дополнительные выплаты, поскольку это является страховым случаем, добавил Солодилин.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

Политика
Новости

Суд в Москве отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, передает ТАСС.

По ее словам, мера пресечения избрана для Лыхмуса Сергея Викторовича по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена), которая ему инкриминируется. Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 000 руб.

Постановление было вынесено 13 августа на два месяца, то есть до 12 октября, отметила Первовласенко. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в материалах дела есть информация под грифом «секретно», подчеркнула она. Подробности дела неизвестны.

В июле этого года стало известно о том, что фигурантом дела о госизмене стал Александр Воробьев, работающий помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Он был арестован Лефортовским судом, и его дело также маркировано грифом «секретно».

В апреле Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене. Его лишили звания майора.

Технологии
Новости

«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях

Ведомости
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Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».

В сообщении госкорпорации говорится, что запуск миссии ExoMars-2020 запланирован на период с 26 июля по 13 августа 2020 г. с прибытием на Марс в марте 2021 г. Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что старт миссии состоится 25 июля 2020 г.

На прошлой неделе «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что испытания парашютной системы, которая будет использоваться в миссии ExoMars-2020, завершились неудачей. Новые испытания планируется провести до конца этого года.

Испытания прошли 5 августа, в ходе них аэростат с макетом станции ExoMars-2020 поднялся на многокилометровую высоту. По данным агентства, макет разбился при спуске с помощью парашютной системы.

Политика
Новости

Число пострадавших при аварийной посадке Airbus в поле выросло до 74

Ведомости
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Более 70 человек пострадали при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. «За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», – сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» сообщает, что из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Позже МЧС подтвердило информацию о 74 пострадавших. По данным ведомства, среди них 19 детей. О характере травм не сообщается, известно только, что практически никому из пострадавших не понадобилась госпитализация.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента рядом с аэропортом «Жуковский» превысило 50 человек.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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