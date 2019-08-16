Путин присвоил звания героев пилотам аварийно севшего в Подмосковье самолета
Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые экстренно посадили самолет Airbus A-321 на кукурузном поле в Подмосковье. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Об этом Путин сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Президент выразил надежду на то, что таких происшествий в России будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», – цитирует Путина «Интерфакс». Качество подготовки летного состава «Уральских авиалиний» президент назвал удовлетворительным.
Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.