Кремль подтвердил обсуждение обмена пленными с Украиной

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке обмена «удерживаемыми лицами» между Россией и Украиной. «Определенные контакты на этот счет осуществляются», – сказал Песков.
При этом представитель Кремля не подтвердил информацию о том, что судьба осужденного в России режиссера Олега Сенцова и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского обсуждалась в ходе недавних переговоров Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. «Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробный состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», – пояснил Песков.
Накануне, 21 августа, РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По информации СМИ, сейчас стороны уточняют списки для обмена. Сам обмен может произойти до конца августа. По словам источника «Коммерсанта», на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре 2018 г. за нарушение российской границы.
Песков 20 августа раскрыл подробности произошедшей 19 августа встречи Путина и Макрона. Представитель Кремля назвал состоявшиеся переговоры двух лидеров «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом». Путин и Макрон обсудили подготовку встреч «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, говорил Песков.
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Российские миллионеры выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости, показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, чаще всего среди иностранцев недвижимость в Испании в прошлом году покупали граждане Великобритании. Доля покупателей из Соединенного королевства составила 16,6%.
В первую десятку также вошли Германия, Франция, Бельгия, Италия, Швеция, далее идут Румыния и Марокко (новички рейтинга), а также Китай и Нидерланды. При этом больше всего денег на покупку испанского жилья потратили американцы, которые платили до 2426 евро за квадратный метр.
Россия выбыла из первой десятки, хотя еще в 2013 г. занимала третье место среди иностранных покупателей испанской недвижимости с долей 9,4%, отмечает Knight Frank. Помимо России, список также покинула Норвегия.
В целом в 2018 г. цены на элитное жилье Испании продолжили расти, показало исследование, но продажи, наоборот, незначительно упали. Аналитики связали это с тем, что покупатели хотели дождаться ясности в вопросах Brexit и прекращения колебания валютных курсов.
В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги
PIXABAY
Доступность жилья станет ключевой проблемой в Европе в 2018 г. Инвестиции в квартиры для сдачи в аренду, жилье для студентов и пенсионеров становятся приоритетными. Такой вывод содержится в исследовании PwC «Новые тенденции на европейском рынке недвижимости в 2018 г.». Аналитики PwC и и компании Urban Land Institute опросили 818 участников рынка недвижимости: инвесторов, руководителей инвестфондов, девелоперов и банков, а также брокеров и консультантов. Они оценили степень инвестиционной привлекательности крупнейших европейских городов по пятибалльной шкале
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PIXABAY
Берлин занимает первое место в рейтинге (4,3 балла) и остается самым благоприятным городом для инвесторов. По размеру ставок капитализации Берлин - самый дорогой город в Германии, он опережает Мюнхен, чего не было раньше. Несмотря на высокие цены на недвижимость, рынок выглядит стабильным и подкреплен высоким ростом населения и развитием бизнес-среды. Инвесторы ожидают рост ставок капитализации, несмотря на то что они и так на рекордно высоком уровне. В текущем году в недвижимость Берлина вложено 9 млрд евро
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PIXABAY
Низкая процентная ставка и продолжающаяся урбанизация являются основными факторами высокой инвестиционной привлекательности жилой недвижимости в Копенгагене (4,13 балла и второе место в рейтинге). За текущий год инвесторы купили в мегаполисе недвижимости на 3 млрд евро. Наиболее привлекательна жилая недвижимость, в том числе жилье для студентов
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PIXABAY
Немецкий Франкфурт (4,13 балла) в рейтинге разделяет второе место с Копенгагеном. Германия и, в частности, Франкфурт больше всего выиграли от Brexit. По оценке Ассоциации зарубежных банков, в результате Brexit количество рабочих мест во Франкфурте увеличится в пределах 3000-5000. Банковские группы и финансовые корпорации - Citigroup, Morgan Stanley, Nomura Holdings и Standard Chartered - уже выбрали город в качестве будущей штаб-квартиры. В городе отмечается рост инвестиционной активности. В первые полгода 2017 г. сделки с недвижимостью превысили 2,8 млрд евро, при этом только во II квартале прошли сделки на 2 млрд евро
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PIXABAY
Еще один немецкий город- Мюнхен (на фото) вошел в пятерку самых привлекательных для инвестиций в недвижимость. Как и в Берлине, здесь довольно высокие цены на недвижимость, что подкрепляется высоким спросом. Новостроек в городе немного из-за отсутствия свободных участков земли. Строительство ведется в основном на окраинах. В городе довольно высокая покупательная способность, поскольку там практически нет безработных. За текущий год в недвижимость Мюнхена было инвестировано 6 млрд евро
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PIXABAY
Инвесторы надеются, что от выхода Великобритании из ЕС также выиграет и Мадрид (4,06 балла). Ставки аренды как на коммерческую недвижимость, так и на жилье в мегаполисе продолжают расти. «В городе хорошие перспективы развития для бизнеса», - отмечают респонденты в исследовании PwC. Но отмечается, что повышенные политические риски, связанные с желанием Каталонии отделиться, будут сдерживать инвесторов в ближайшем будущем. В этом году в недвижимость Мадрида было вложено 7 млрд евро
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Четвертый по величине рынок недвижимости в Германии - Гамбург в этом году упал со второго места в 2016-2017 гг. сразу на 6-ю строчку в рейтинге (4,07 балла). «Мюнхен и Гамбург являются сложными рынками из-за сочетания высокой арендной платы и низкой доходности (3,25%)», - комментирует немецкий управляющий активами. В первом полугодии 2017 г. в Гамбурге было продано недвижимости на 1,3 млрд евро, что на 34% ниже показателя за аналогичный период 2016 г. Но это связано не с ослаблением спроса, а с дефицитом предложения
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Рынок недвижимости Дублина (4,02 балла) «близок к полному восстановлению», говорится в исследовании. Кризис поменял портрет покупателей: в городе меньше стало частных инвесторов из США и больше институциональных денег из Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Сокращение доходности уже произошло, и дальнейшего падения не ожидается. Доходность от инвестиций в качественные офисы сейчас составляет 4,5-5% при арендной ставке в среднем в 590-645 евро за кв. м в год. Инвесторы рассматривают город как хорошее место для стабильного дохода
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PIXABAY
Столица Швеции Стокгольм (3,97 балла) демонстрирует рекордный для Европы уровень инвестиций в инфраструктуру. В Стокгольме строится новая кольцевая дорога и трамвайные линии, которые изменят динамику пригородного рынка. Большинство муниципалитетов вокруг Стокгольма расширятся и станут лакомым куском для инвесторов в офисы, торговые центры и логистику. Сейчас эти сегменты показывают доходность соответственно в 3,5, 4 и 5,5%. Стокгольм развивается по модели Кремниевой долины, отмечают инвесторы и сравнивают город с Сиэтлом
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PIXABAY
Люксембург станет самой привлекательной альтернативой Лондону. Страна демонстрирует сильный рост экономики и масштабные инвестиции в промышленные объекты, центры обработки данных и логистику. «Город является платформой для финансовой отрасли», - говорят инвесторы. Основные риски они видят в нехватке инфраструктуры, доступного жилья и дороговизне жизни, которая оказывается не по карману для более чем полумиллиона жителей города
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PIXABAY
Амстердам замыкает десятку лучших городов Европы для инвестиций (4,07 балла). Эксперты отмечают сокращение переизбытка офисов в столице Голландии, быстрый рост арендных ставок, что повышает инвестиционную привлекательность офисной недвижимости. Амстердам - место притяжения институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии, которые быстро выкупают офисные здания в городе. Большие перспективы для инвестиций в жилой сегмент - особенно в городе не хватает социального и доступного жилья
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Tim Ockenden / AP
Лондон остается бессменным лидером по объему инвестиций (31 млрд евро в 2017 г.), но после решения о выхода Великобритании из ЕС город скатился в конец рейтинга (3,17 балла) самых перспективных городов и занял 27-е место. Респонденты ожидают в 2018 г. сокращение инвестиций в Лондоне и падение цен на недвижимость в Великобритании
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
Москва находится внизу рейтинга (30-е место и 2,89 балла), однако оживление арендного рынка, снижение процентных ставок и инфляции являются положительным сигналом для инвесторов. Сейчас основную долю в недвижимости в Москве составляет российский капитал, но рекордно низкая стоимость качественных активов (близкая к replacement cost) и формирование обеспеченного среднего класса должны привлечь в Москву крупных зарубежных игроков в ближайшие 2-3 года
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Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос, скорее, связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но еще раз повторяю: не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться», – подчеркнул представитель Кремля.
Об идее Трампа купить Гренландию написала 16 августа The Wall Street Journal. Трамп подтвердил, что обсуждал этот вопрос, назвав его «стратегически интересным». По данным The Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность предложить Дании за Гренландию субсидию в $600 млн.
Власти Дании и Гренландии критически высказались об идее Трампа. В ответ на это американский президент отложил встречу с датским премьером Метте Фредериксен и раскритиковал Данию за то, что она недостаточно денег перечисляет в рамках НАТО.
Гренландия – крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке от Северной Америки. Его население – 56 000 человек, он принадлежит Дании.
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Иск Московского метрополитена к оппозиционерам из-за несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все физические и юридические лица могут отстаивать свои права в различных формах, которые допустимы законом.
Ранее 22 августа стало известно, что Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам, ответчиками по нему стали политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Сумма и детали иска пока неизвестны.
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на Тверской улице).
В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, МВД насчитало 1074 задержанных. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Сотрудники «Росатома», пострадавшие в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, идут на поправку. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель госкорпорации. «Можно с уверенностью говорить о положительной динамике их состояния», – сказал собеседник агентства, выразив надежду на скорое выздоровление пострадавших.
Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет. Позже Норвегия сообщила, что после взрыва под Архангельском обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы.
Трое пострадавших сотрудников «Росатома» после взрыва были доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу. Как сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на медиков, у раненых были обнаружены признаки радиоактивного заражения. При этом врачей не предупредили, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации, утверждают источники. Кроме того, собеседники издания утверждают, что ФСБ попросила медиков подписать соглашение о неразглашении, а у одного врача после случившегося нашли в организме радиоактивный изотоп.
Министерство здравоохранения опровергло информацию о заражении врача радиацией. Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней ни у кого из медиков не выявлено, заявило ведомство.
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«Аэроэкспресс» подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Московский метрострой», соответствующая информация размещена в картотеке судебных дел. Сумма иска, поданного 20 августа, составляет 223,1 млн руб. Заявление пока не зарегистрировано судом. Других подробностей нет.
В пресс-службе «Аэроэкспресса» «Ведомостям» отказались прокомментировать подачу иска.
«Аэроэкспресс» осуществляет перевозки пассажиров по железной дороге в столичные аэропорты («Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково»). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и семь одноэтажных электричек. «Аэроэкспресс» имеет собственный терминал в аэропорту «Шереметьево». В 2018 г. пассажиропоток «Аэроэкспресса» увеличился на 3,4% и составил 12,1 млн человек. В этом году компания прогнозирует рост в 2,5%, ранее говорил «Ведомостям» ее представитель. В 2017 г. «Аэроэкспресс» оценивал свою долю в доставке пассажиров в московские аэропорты в 13%, а долю такси – в 20%.
«Мосметрострой» является крупнейшим подрядчиком по строительству московского метро. Структурам бизнесменов Андрея Бокарева и Искандара Махмудова принадлежит 51% предприятия, еще 49% – в собственности ВТБ.
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Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Уведомления об отказе опубликовала на своей странице в Facebook Любовь Соболь.
Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертаринаская партия получили отказ на проведение шествия по бульварам 31 августа. Кроме того, мэрия отказала в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова члену совета московского отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой и представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому.
Власти Москвы обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций создаст помехи движению пешеходов и транспорта. Соболь отмечает, что организаторам не предложили альтернативных вариантов, что противоречит закону.
В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны порядка 1000 человек.
Политика
Новости
Фигурант дела о беспорядках Евгений Коваленко отказался от признания вины
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Обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии в рамках дела о массовых беспорядках в Москве Евгений Коваленко отказался от данных им ранее признательных показаний. Об этом сообщил «Медузе» его адвокат Мансур Гильманов.
По словам защитника, в деле есть протокол допроса Коваленко в качестве подозреваемого, в котором тот действительно признал вину, когда у него был адвокат по назначению. Но этот допрос проводился в ночное время и под давлением, отметил Гильманов.
Коваленко предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, обвиняемый во время несогласованной акции 27 июля бросил в сотрудника Росгвардии урну. Дело Коваленко уже передано в суд, предварительное заседание состоится 26 августа.
Ранее другой фигурант дела о массовых беспорядках – 20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок раскаялся и признался, что бросил в полицейских две пустые пластиковые бутылки (объемом 0,5 и 0,3 л). Признавать вину в массовых беспорядках он не стал.
Дело о беспорядках было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. Тогда митинг у мэрии закончился разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным проекта «ОВД-инфо», задержаны были 1373 человека.
Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Сайт партии «Яблоко»
Валерий Костенок, член партии «Яблоко» Обвинение: участие в массовых беспорядках (ст. 212, ч. 2 УК)
По словам адвоката, Костенок пошел на несанкционированную акцию добровольно, из любопытства и «по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции»
1/14
Вера Челищева / Facebook
Дмитрий Васильев, режиссер телеканала «Доктор» Обвинение: участие в массовых беспорядках Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
2/14
Дима Швец / Медиазона
Данила Беглец Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
3/14
Владимир Песня / РИА Новости
Айдар Губайдуллин, программист в «Сбербанк-Технологии» Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
4/14
Владимир Песня / РИА Новости
Сергей Фомин,волонтер штаба Любови Соболь Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
5/14
Максим Блинов / РИА Новости
Даниил Конон, студент МГТУ им. Баумана Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
6/14
Максим Блинов / РИА Новости
Сергей Абаничев, менеджер Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
7/14
Максим Блинов / РИА Новости
Владислав Барабанов, активист Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
8/14
Влад Докшин / «Новая газета»
Егор Жуков, студент факультета политологии ВШЭ, видеоблогер и сторонник Дмитрия Гудкова Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
9/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Самариддин Раджабов Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1) По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
10/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Иван Подкопаев (справа) Обвинение: организация массовых беспорядков «Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
11/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Алексей Миняйло, координатор штаба Любови Соболь Обвинение: организация массовых беспорядков Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
12/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Кирилл Жуков Обвинение: организация массовых беспорядков Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
13/14
Правозащитный центр «Мемориал»
Евгений Коваленко, охранник Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину
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Следственный департамент МВД завершил расследование дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщила ТАСС адвокат Виктория Цилюрик. По ее словам, со следующей недели обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела.
Братья Магомедовы обвиняются в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Согласно обвинению в окончательной редакции, им вменяется девять эпизодов мошенничества. Ущерб по делу оценивается более чем в 11 млрд руб.
Магомедовы были задержаны в марте 2018 г. Изначально их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере более 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, однако за время следствия в деле добавилось количество эпизодов и вырос ущерб. Обвиняемые вину не признают.
Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Хабиб Нурмагомедов. Действующий чемпион UFC (бои по смешанным единоборствам)
1/16
Paul Sancya / AP
Мансур Исаев. Российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2012 г.
2/16
David Guttenfelder / AP
Ширвани Мурадов. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2008 г.
3/16
Ed Wray / AP
Бахтияр Ахмедов. Российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2008 г.
4/16
instagram.com/khadzhimurad_magomedov05
Хаджимурад Магомедов. Олимпийский чемпион в вольной борьбе 1996 г.
5/16
Сергей Мамонтов / РИА Новости
Ирина Сумникова. Советская баскетболистка, олимпийский чемпион 1992 г.
6/16
instagram.com/vitalyminakov/
Виталий Минаков. Российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо
7/16
PhotoXPress
Сергей Новиков. Олимпийский чемпион по дзюдо (1976 г. – Монреаль)
8/16
Алексей Даничев / РИА Новости
Сажид Сажидов. Двукратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе, главный тренер сборной Дагестана
9/16
instagram.com/sadulaev_abdulrashid
Абдулрашид Садулаев. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
10/16
Ed Wray / AP
Мавлет Батиров. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (2004 г. – Афины, 2008 г. – Пекин)
11/16
Пресс-служба президента России
Сослан Рамонов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
12/16
instagram.com/vlasovroma90
Власов Роман. Двухкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2012 г. – Лондон, 2016 г. – Рио-де-Жанейро)
13/16
instagram.com/batukhasikov
Бату Хасиков. Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов
14/16
Интерпресс / PhotoXPress
Иван Едешко. Советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 г.
15/16
АГН Москва
Владимир Урин. Генеральный директор Большого театра
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ВТБ запустил маркетплейс для продажи своих непрофильных активов, говорится в пресс-релизе банка. Проект называется «КомиссиON», его сайт уже запущен (komission.vtb.ru). На момент написания материала он не загружался у корреспондента «Ведомостей», но через 20 минут стал работать.
На сайте будет представлено около 3000 лотов. Банк обещает на некоторые активы скидку до 20%.
«На площадке будут выставляться квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес сможет подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование», – отмечается в сообщении ВТБ. Кроме того, там будут представлены некоторые финансовые продукты банка. К примеру, можно будет оформить заявку на ипотечный кредит.
На «КомиссиON» будут представлены фотографии активов, их краткое описание, а также стоимость. «После запуска маркетплейса мы планируем увеличить объем выручки в этом сегменте на 100%, а стоимость выставленного на продажу имущества – в пять раз: с 10 млрд до 50 млрд руб.», – цитирует пресс-служба банка руководителя департамента розничного взыскания ВТБ Евгения Новикова.
По данным отчетности ВТБ на 1 июня 2019 г., стоимость непрофильного имущества банка составила порядка 85,5 млрд руб., в том числе 59 млрд руб. приходится на земли и 26,5 млрд руб. – на другую недвижимость. Преимущественно это изъятые залоги, 14% из которых – в аренде, подсчитала аналитик «Эксперта РА» Людмила Кожекина. Таким образом, потенциальная стоимость имущества для продажи составляет около 76 млрд руб.
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С приходом к власти президента Владимира Путина между Кремлем и Русской православной церковью (РПЦ) всегда были хорошие отношения, однако в последнее время они начали портиться, следует из материала Financial Times (FT). Причиной тому, по данным издания, стали присоединение Крыма и конфликт с украинской церковью.
За время президентства Путина Церковь приобрела в России особый статус: были построены десятки тысяч храмов, предприниматели начали спонсировать церковные благотворительные организации, а сам президент неоднократно публично обращался за советом к православным лидерам. «Он использовал религию, чтобы высветить разногласия между Россией и якобы аморальным Западом и возродить идею "русского мира", своего рода духовного господства, объединяющего русскоязычных бывших советских граждан», – пишет FT.
Но присоединение Крыма к России в 2014 г. и пять лет войны на востоке Украины привели к разладу между Кремлем и РПЦ, отмечает издание со ссылкой на источники. Близость Церкви к российским властям привела к тому, что ее репутация тоже пострадала на фоне агрессивной внешней политики Кремля, поясняет FT. В результате патриарх Кирилл, «осознавая, что действия Путина подорвали его авторитет на Украине», отказался взять под контроль приходы Крыма и бойкотировал церемонию в Кремле, посвященную присоединению Крыма. Еще одним ударом по Путину стало отсоединение украинской церкви от РПЦ весной текущего года, отмечает FT.
Внешне президент России и патриарх продолжают «выступать единым фронтом», добавляет издание. Так, в конце января они вместе вошли в концертный зал Кремля во время церемонии, посвященной празднованию 10-летия патриарха Кирилла во главе РПЦ. На празднике патриарх заявил, что даже во времена Российской империи Церковь не была настолько равным партнером государства, как сейчас.
Однако несмотря на то, что внешне Путин и патриарх Кирилл пытаются поддерживать хорошие отношения, последствия разлада между ними уже начинают проявляться, пишет FT. В качестве примера издание приводит ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, против которого выступили местные жители. Несмотря на то что патриарх Кирилл лично просил Путина не отказываться от строительства храма, президент встал на сторону протестующих в данном вопросе, проигнорировав просьбу патриарха, отмечает FT.
Патриарх же, в свою очередь, в прошлом году без явной на то причины перевел епископа Тихона (Шевкунова), который исповедовал Путина с 1990-х гг., в полуразрушенный приход во Пскове, пишет издание. До этого священник был наместником Сретенского монастыря в центре Москвы, расположенного недалеко от здания ФСБ. По словам одного из собеседников FT, Тихона о переводе в Псков предупредили за день, он вынужден был проводить прощальную службу ночью перед отъездом. Несколько месяцев спустя Путин, по данным FT, совершил внезапный визит в Псков, возможно, чтобы навестить епископа.
Путин и Медведев побывали в мужском монастыре
Валерий Шарифулин / ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин (слева направо) посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь. Они осмотрели здания комплекса после реконструкции
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Валерий Шарифулин / ТАСС
С 2008 г. было восстановлено и отреставрировано 29 из 31 объекта ансамбля монастыря, который является точным подобием Иерусалимского храма Воскресения Господня
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Валерий Шарифулин / ТАСС
На сегодняшний день на реконструкцию было потрачено 11 млрд руб., из них 9,44 млрд руб. - это госсредства, остальная сумма - пожертвования
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Руководитель протокола премьера-министра Марина Ентальцева и пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова (слева направо) во время посещения мужского монастыря
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Алексей Никольский / пресс-служба президента / ТАСС
Председатель правления Благотворительного фонда по возрождению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Виктор Зубков
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев во время посещения территории монастыря
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Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом она сообщила в своем Twitter. «Еще 10 суток административного ареста только что назначил Тверской суд», – отмечается в Twitter.
Судья признала Галямину виновной в том, что она через соцсети звала людей на несогласованные акции протеста, уточняется в сообщении.
Галямину задержали 21 августа на выходе из спецприемника. Ее доставили в столичный отдел МВД по Тверскому району. Во время задержания депутату стало плохо – у нее поднялось давление. Полицейские вызвали ей скорую помощь. Координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова заявила накануне, что Галямину задержали из-за не согласованной с мэрией акции протеста 3 августа.
Это не первое задержание Галяминой за последний месяц. Первый раз Хорошевский суд Москвы арестовал ее на 10 суток 30 июля за призывы к участию в не согласованной со столичными властями акции протеста 27 июля. Позже, 6 августа, Чертановский суд Москвы признал Галямину виновной в участии в несогласованном митинге, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Суд назначил ей 15 суток административного ареста. Галямина во всех случаях вину не признала.
Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы с московскими властями. Они проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Задержания в центре Москвы. Фотографии
Maxim Shemetov / REUTERS
10 августа, после окончания согласованного митинга на проспекте Сахарова, часть протестующих отправилась гулять в центр Москвы. Там начались задержания. По данным "ОВД-инфо", были задержаны более 200 человек