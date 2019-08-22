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Кремль подтвердил обсуждение обмена пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке обмена «удерживаемыми лицами» между Россией и Украиной. «Определенные контакты на этот счет осуществляются», – сказал Песков.

При этом представитель Кремля не подтвердил информацию о том, что судьба осужденного в России режиссера Олега Сенцова и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского обсуждалась в ходе недавних переговоров Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. «Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробный состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», – пояснил Песков.

Накануне, 21 августа, РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По информации СМИ, сейчас стороны уточняют списки для обмена. Сам обмен может произойти до конца августа. По словам источника «Коммерсанта», на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре 2018 г. за нарушение российской границы.

Песков 20 августа раскрыл подробности произошедшей 19 августа встречи Путина и Макрона. Представитель Кремля назвал состоявшиеся переговоры двух лидеров «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом». Путин и Макрон обсудили подготовку встреч «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, говорил Песков.