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Суд отказался продлевать арест счетов на миллиард рублей по делу Абызова

Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста нескольких счетов по делу бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму около 1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Как уточнил защитник, речь идет о счетах сына Абызова, ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний. Срок ареста, наложенного на эти счета, истекает 25 августа.

В июле представитель Басманного суда Юнона Царева сообщила журналистам, что арест наложен на 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые находятся на счетах Абызова. Она не уточнила, в каких банках обвиняемый в мошенничестве экс-министр хранил свои средства.

Кроме того, в апреле суд арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала экс-министру.

Абызов, занимавший с 2012 по 2018 г. должность министра по координации деятельности открытого правительства, был задержан в мае текущего года. Он обвиняется в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов сейчас находится в СИЗО, свою вину он не признал.

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