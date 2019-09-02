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Зиявудин Магомедов предложил построить спортзал для заключенных в СИЗО «Лефортово»

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, находящийся под арестом, готов оплатить строительство спортзала в СИЗО «Лефортово» и предоставить для него оборудование. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, члены ОНК посетили находящихся в «Лефортово» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Магомедовы пожаловались на отсутствие в СИЗО спортзала. Как отмечает газета, в «Лефортово» имеются два спортзала, но посещать их могут только сотрудники ФСИН и заключенные, отбывающие сроки в качестве обслуживающего персонала СИЗО. Магомедов пожаловался членам ОНК, что, «делая упражнения в камере», не может восстановить спину, пояснил Мельников. Он готов в качестве благотворительности профинансировать строительство спортзала для заключенных, сказал Мельников. Сейчас в СИЗО идет ремонт, что может упростить реализацию проекта, отмечает газета.

Предложение Зиявудина Магомедова поддерживает его брат Магомед, а также бывший министр открытого правительства Михаил Абызов и экс-замдиректора ФСИН Олег Коршунов. Как отмечает «Коммерсантъ», последний, будучи чиновником, не реагировал на просьбы заключенных «Лефортово» о спортзале (в других московских СИЗО имеются спортзалы для заключенных), а когда сам оказался под арестом, то обратил внимание на отсутствие доступа к спорту.

В октябре 2018 г. Зиявудин Магомедов пожаловался членам ОНК на однообразную музыку во время прогулок.

Братья Магомедовы находятся под арестом с марта прошлого года. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Согласно обвинению в окончательной редакции, им вменяется девять эпизодов мошенничества. Ущерб по делу оценивается более чем в 11 млрд руб. Магомедовы свою вину не признают.

Миллиардер Зиявудин Магомедов в СИЗО