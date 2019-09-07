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СМИ сообщили о подготовке к обмену заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина готовятся к обмену задержанными и заключенными. В московском аэропорте «Внуково» утром приземлился самолет с государственной символикой Украины, сообщил «Интерфакс». Тем временем, из Москвы в сторону Украины вылетел самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300, свидетельствуют данные портала Flightradar. Он, предположительно, уже сел в киевском аэропорте «Борисполь».

Предполагается, что обмен пройдет по схеме «35 на 35». Российская сторона может передать Киеву украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 г. Адвокат Сергей Бадамшин ранее заявил, что автобусы с моряками выехали из СИЗО «Лефортово», передает ТАСС. Другой адвокат моряков Николай Полозов в своем Twitter написал, что «процесс (обмена) пошел».

По данным телеканала «РЕН ТВ», колонна автобусов с россиянами, задержанными на Украине, прибыла в аэропорт «Борисполь». На сайте телеканала опубликованы фотографии из автобуса. Одновременно телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что главный редактора «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Ранее суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Переговоры по обмену начались после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. К концу августа стало известно, что обмен может уже начаться. В московское СИЗО «Лефортово» привезли около 30 осужденных и находящихся под следствием граждан Украины. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова в своем Facebook написала, что Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова, а также осужденных Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Однако в офисе президента Украины позже опровергли обмен, уточнив, что стороны продолжают переговоры.

5 сентября Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о «финализации» переговоров по обмену заключенными с Украиной. По его словам, принимать решение было сложно. Накануне, 6 сентября, украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.