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В штаб Навального в Петербурге пришли силовики в масках

В Санкт-Петербурге в штаб политика Алексея Навального пришли сотрудники полиции в масках, сообщил в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, они пришли с обыском. Жданов уточнил, что полицейские отказались пустить координатора петербургской команды Навального и юриста внутрь штаба, где шла выдача направлений на выборы.

В прямой трансляции, которая ведется в Twitter штаба, также сообщили, что полиция считает, что «у нас поддельные бюллетени, которые мы приготовили для вброса». Заместитель координатора штаба Ольга Гусева добавила, что полиция пришла по сообщению, которое поступило на линию «02». «Утверждают, что у нас тут готовятся бюллетени для вброса на выборах. С сотрудниками – 2 женщины с камерами эшника и непонятный высокий человек в маске, черных очках и в капюшоне», – написала она.

5 сентября полиция провела обыски в московском штабе Навального, а также в офисе ФБК. Сотрудники правоохранительных органов забрали всю технику, включая камеры и осветительные приборы, сообщил соратник Навального Леонид Волков. Он также рассказал об атаке на серверы проекта «Умное голосование». Из магазина ФБК правоохранители изъяли всю одежду, средства от продажи которой предполагалось направить на финансирование ФБК. Дизайнер коллекции одежды – Олег Навальный, брат Алексея Навального.

В Москве 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого политик предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, у которых самые высокие шансы победить кандидатов от власти.