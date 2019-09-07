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В штаб Навального в Петербурге пришли силовики в масках

Ведомости
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В Санкт-Петербурге в штаб политика Алексея Навального пришли сотрудники полиции в масках, сообщил в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, они пришли с обыском. Жданов уточнил, что полицейские отказались пустить координатора петербургской команды Навального и юриста внутрь штаба, где шла выдача направлений на выборы.

В прямой трансляции, которая ведется в Twitter штаба, также сообщили, что полиция считает, что «у нас поддельные бюллетени, которые мы приготовили для вброса». Заместитель координатора штаба Ольга Гусева добавила, что полиция пришла по сообщению, которое поступило на линию «02». «Утверждают, что у нас тут готовятся бюллетени для вброса на выборах. С сотрудниками – 2 женщины с камерами эшника и непонятный высокий человек в маске, черных очках и в капюшоне», – написала она.

5 сентября полиция провела обыски в московском штабе Навального, а также в офисе ФБК. Сотрудники правоохранительных органов забрали всю технику, включая камеры и осветительные приборы, сообщил соратник Навального Леонид Волков. Он также рассказал об атаке на серверы проекта «Умное голосование». Из магазина ФБК правоохранители изъяли всю одежду, средства от продажи которой предполагалось направить на финансирование ФБК. Дизайнер коллекции одежды – Олег Навальный, брат Алексея Навального.

В Москве 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого политик предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, у которых самые высокие шансы победить кандидатов от власти.

Новости СМИ2
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Политика
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МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на Памфилову

Ведомости
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Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. По ее словам, задержанный – уроженец одной из республик Средний Азии.

Где именно был задержан подозреваемый, а также детали задержания она не уточнила. «В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», – добавила она.

Нападение на дом Памфиловой произошло 6 сентября. В МВД сообщили, что неизвестный в маске через окно проник на террасу дома председателя ЦИК и напал на нее, после чего скрылся. МВД возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что материалы дела будут переданы в Главное следственное управление ведомства. Позже в ЦИК уточнили, что Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции в Москве.

Сама Памфилова рассказала, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом. «Представьте себе: вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», – сказала она. В доме, по ее словам, ничего не пропало. «Может, не успел, может, я его напугала», – предположила глава ЦИК, отметив, что во время нападения испытала физическую боль и шок.

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Политика
Новости

Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Ведомости
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Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин вышел из спецприемника, где он отбыл пятый административный арест подряд, сообщает «Новая газета».

Политик находился под арестом с 29 июля. В последний раз его задержали 28 августа, когда он выходил из спецприемника, где отбывал предыдущий арест. Тверской райсуд Москвы признал Яшина виновным в призывах к участию 3 августа в несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму. 3 сентября Мосгорсуд сократил срок ареста Яшину на 50 минут.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров заявлял в суде, что преследование депутата носит характер политической расправы. С формальной точки зрения один арест может следовать за другим, это не противоречит законодательству, отмечает он. Проблема в том, что суды могут выносить одно неправосудное решение за другим, подчеркивал адвокат.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Яшин был среди тех, кому отказали в регистрации на выборы. Большинство из акций были несогласованными. Мероприятия 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках и насилии в отношении представителей власти. Суды уже приговорили к реальным срокам четверых фигурантов дела. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев – по три года, Данила Беглец – два года.

Новости СМИ2
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Бизнес
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AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Ведомости
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Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний новейшего лайнера 777X, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

По информации агентства, испытания прошли 5 сентября. На них присутствовали инспекторы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Представитель ведомства в беседе с агентством пояснил, что речь шла об испытаниях на герметичность. Во время тестов самолет подвергается условиям, которые превышают реальные эксплуатационные условия, чтобы проверить его надежность, целостность и безопасность.

По данным AFP, тесты были прерваны после обнаружения неполадки. В чем именно заключается неполадка, не уточняется. Представитель Boeing отказался сообщить о том, будет ли в связи с этим отложен первый испытательный полет 777X, запланированный на начало 2020 г. Он лишь подтвердил агентству факт инцидента.

В марте телеканал CNN сообщил о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X – самого длинного пассажирского самолета в мире. Изначально его первый полет планировался на осень 2019 г., а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 г. Однако в июле Boeing решила перенести первый полет лайнера на начало 2020 г. в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Новости СМИ2
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Политика
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СМИ сообщили о подготовке к обмену заключенными между Россией и Украиной

Ведомости
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Россия и Украина готовятся к обмену задержанными и заключенными. В московском аэропорте «Внуково» утром приземлился самолет с государственной символикой Украины, сообщил «Интерфакс». Тем временем, из Москвы в сторону Украины вылетел самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300, свидетельствуют данные портала Flightradar. Он, предположительно, уже сел в киевском аэропорте «Борисполь».

Предполагается, что обмен пройдет по схеме «35 на 35». Российская сторона может передать Киеву украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 г. Адвокат Сергей Бадамшин ранее заявил, что автобусы с моряками выехали из СИЗО «Лефортово», передает ТАСС. Другой адвокат моряков Николай Полозов в своем Twitter написал, что «процесс (обмена) пошел».

По данным телеканала «РЕН ТВ», колонна автобусов с россиянами, задержанными на Украине, прибыла в аэропорт «Борисполь». На сайте телеканала опубликованы фотографии из автобуса. Одновременно телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что главный редактора «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Ранее суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Переговоры по обмену начались после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. К концу августа стало известно, что обмен может уже начаться. В московское СИЗО «Лефортово» привезли около 30 осужденных и находящихся под следствием граждан Украины. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова в своем Facebook написала, что Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова, а также осужденных Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Однако в офисе президента Украины позже опровергли обмен, уточнив, что стороны продолжают переговоры.

5 сентября Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о «финализации» переговоров по обмену заключенными с Украиной. По его словам, принимать решение было сложно. Накануне, 6 сентября, украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.

Новости СМИ2
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Финансы
Новости

Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Ведомости
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Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас он находится на согласовании в Минтруде. «В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство», – сообщили в пресс-службе Минфина.

В законопроекте прописан порядок присоединения граждан к системе накоплений. Документом предусматривается гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Благодаря законопроекту россияне смогут присоединить накопления из системы ОПС к гарантированному пенсионному продукту.

Целью законопроекта является создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, развитие корпоративных пенсионных программ.

Ранее, 2 сентября РБК сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм расчета порога пенсионных накоплений. В частности, повысить пороговую сумму, ниже которой пенсионер получит всю сумму накопленной пенсии разово, а не в виде ежемесячных выплат. Письмо с соответствующим предложением фонда Минтруд разослал заинтересованным министерствам для обсуждения, отмечало издание.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
Новости

Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией

Ведомости
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Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

По его словам, 12 помилованных россиян уже доставили из мест отбытия наказания в пункт сбора лиц для последующего обмена. «Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена», – сказал Рыбин.

По его словам, из списка для обмена только один россиянин до сих пор не привезен в пункт и указа о его помиловании тоже нет. «Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения... Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать», – отметил Рыбин. Отказ в выдаче Гаджиева может осложнить ситуацию.

В середине июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова обменялись списками заключенных, об обмене которых может идти речь. В списке Денисовой было 150 фамилий, в списке Москальковой – 34. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила о подготовке обмена по формуле «35 на 35».

В пятницу, 6 сентября, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что переговоры с украинской стороной завершаются, обмен будет масштабным.

Россиянин Руслан Гаджиев на юго-востоке Украины воевал на стороне ополчения, в январе 2015 г. он попал в плен. В 2017 г. Артемовский городской суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима за убийство украинских военных в зоне АТО.

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Политика
Новости

Рогозин не поддержал идею сменить застройщика космодрома «Восточный»

Ведомости
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверил президента, что отклонения по срокам строительства объектов второй очереди космодрома нет, передает корреспондент «Ведомостей». До конца срока реализации проекта еще 40 месяцев, отметил он. По его словам, также нет оснований и для смены подрядчика. «Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств», – уточнил он.

Руководитель дирекции «Роскосмоса» по строительству космодрома Евгений Рогоза заявил, что проект строительства второй очереди уже прошел госэкспертизу. Он напомнил, что с декабря 2017 г. единым подрядчиком является ПСО «Казань». В октябре 2018 г. был заключен госконтракт на 38,8 млрд руб. Он предусматривает разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Согласно контракту работы должны быть выполнены до декабря 2022 г., добавил Рогоза.

Президент Владимир Путин потребовал соблюсти сроки строительства космодрома «Восточный» и запуска ракет-носителей с него. «Жду от вас, – обратился он к Дмитрию Рогозину на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома, – более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первого полета с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса». Президент напомнил, что запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса с «Восточного» запланирован в 2028 г.

Ранее, 2 сентября, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на этой неделе на совещаниях у премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина будут рассмотрены проблемы строительства космодрома. По словам людей, близких к аппарату правительства и администрации президента, Путин обсудит накопившиеся проблемы 6 сентября непосредственно на «Восточном». По результатам совещания у президента может быть решен вопрос о смене подрядчика на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) «Военно-строительный комплекс», рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Помимо этого вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» также не исключил, что ППК может стать подрядчиком «Восточного».

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Политика
Новости

Роскомнадзор предостерег Google и Facebook от вмешательства во внутренние дела России

Ведомости
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Роскомнадзор направил Google LLC и Facebook In. обращения о недопущении распространения политической рекламы на своих площадках в единый день голосования 8 сентября, а также предшествующий ему «день тишины». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора.

В своем письме служба, ссылаясь на закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», напоминает компаниям о недопустимости вмешательства иностранных организаций в избирательные кампании в России.

«В случае непринятия указанных мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию», – отмечается в тексте обращения.

И у Facebook, и у Google есть специальные инструменты для размещения политической рекламы, сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Каждый случай размещения подобной рекламы будет рассматриваться отдельно Роскомнадзором после жалобы из ЦИК, отметил он.

У российских чиновников прежде уже возникали претензии к размещению политической рекламы на сервисах Google. В августе Роскомнадзор уже направлял Google письмо с требованием прекратить использование YouTube для рекламирования несогласованных массовых мероприятий.

В сентябре 2018 г. Роскомнадзор, Центризбирком и Генпрокуратура направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Все они были связаны с призывами оппозиционера Алексея Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, в единый день голосования 9 сентября и выйти на акции протеста. Такая реклама публиковалась на видеосервисе Youtube (принадлежит Google).

После обсуждения с российскими компетентными органами Google удалил «платную рекламу митинга», говорил соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. В Google подтверждали, что блокировка рекламных роликов Навального связана с требованиями закона. Через некоторое время представитель Центризбиркома заявил, что у комиссии нет претензий к компании Google в связи с размещением политической рекламы.

Технологии
Новости

Генпрокуроры США готовят антимонопольное расследование против Facebook

Ведомости
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Генеральные прокуроры США готовят антимонопольное расследование в отношении Facebook. Об этом сообщается на сайте генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Первым на это обратил внимание Reuters.

По словам адвоката, расследование касается возможных случаев нарушения социальной сетью правил конкуренции на рынке услуг. Даже крупнейшая социальная сеть в мире должна подчиняться закону и уважать потребителей, приводятся в сообщении слова Джеймс. Уточняется, что расследование проведет команда генеральных прокуроров из штатов Колорадо, Флорида, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо, Теннесси и округа Колумбия.

4 сентября стало известно о подготовке антимонопольного расследования в отношении Google (принадлежит Alphabet Inc). Расследование касается возможного нарушения компанией антимонопольного законодательства при работе с контекстной рекламой. О его начале планируется объявить 9 сентября.

Политика
Новости

Памфилова рассказала подробности нападения на нее

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала подробности нападения неизвестного на нее с электрошокером, передает «РИА Новости». «Представьте себе: вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», – сказала она. По ее словам, в доме ничего не пропало. «Может, не успел, может, я его напугала», – предположила Памфилова, отметив, что во время нападения она испытала физическую боль и шок.

Нападение произошло, когда председатель ЦИК решила пустить кошку в дом. «Она у меня по ночам бегает по участку, ловит мышек. Я как обычно проснулась, думаю – надо пустить ее домой», – уточнила она. По ее словам, около входа в доме была чья-то тень. «Он (преступник. – «Ведомости») стоял у щитка с электричеством», – добавила Памфилова. По ее словам, при нем была «котомка». «Он быстро что-то вытащил, я так понимаю, что это был электрошокер», – уточнила она. Нападавший пытался им ударить Памфилову 10–15 раз. На теле у нее остались синяки и царапины, рассказала она. По ее словам, электрошокер «искрил и трещал». Преступнику удалось применить к ней электрошокер. «Там не только обожженное место, больше царапины и синяки, то есть больше удары были», – сказала она.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту нападения на дом Памфиловой. Представитель ведомства Ирина Волк заявляла, что неизвестный в маске через окно проник на террасу дома и напал на Памфилову, после чего скрылся. В ЦИК «Интерфаксу» сообщили, что Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции в Москве. Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что материалы дела о нападении на Памфилову будут переданы в Главное следственное управление СКР.

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Экономика
Новости

Fitch снизило кредитный рейтинг Гонконга из-за ухудшения качества управления

Ведомости
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Агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Гонконга с АА+ до АА с негативным прогнозом, объяснив это тем, что длящиеся уже три месяца протесты повредили его репутации хорошо управляемой, стабильной территории для ведения бизнеса. Последние события нанесли «долгосрочный ущерб международному восприятию качества и эффективности системы управления и правозаконности Гонконга, а также поставили под вопрос стабильность и динамичность развития его деловой среды», говорится в заявлении агентства.

Акции протеста, на некоторые из которых выходили 1–2 млн человек, идут в Гонконге с начала июня, когда власти города попытались принять закон о возможности экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в материковый Китай. В среду власти Гонконга отозвали законопроект, но многие протестующие настаивают, что сделано слишком мало и слишком поздно. Жители уже давно выдвигают пять основных требований, в том числе отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание всех арестованных, проведение независимого расследования действий полиции и прямые всеобщие выборы главы администрации (сейчас выбирается представителями гонконгского истеблишмента из нескольких кандидатов, одобренных Пекином).

Общественное недовольство еще какое-то время сохранится, считают в Fitch. «Вероятность новых вспышек волнений в обществе может еще больше подорвать доверие к государственным институтам и ухудшить восприятие системы управления, институтов, политической стабильности и деловой среды в Гонконге», – предупредило агентство. В пятницу вечером в Гонконге снова прошли акции протеста. Оппозиция готовится, как и в прошлые выходные, перекрывать транспортное сообщение с аэропортом, сообщило Reuters.

Протесты и нежелание властей идти навстречу ударили по экономике: в июле розничные продажи упали на 11,4%, а индекс деловой активности упал в августе до минимального уровня за 21 год его расчета.

Рейтинг Гонконка у S&P Global – АА+, у Moody’s Investors Service – Аа2.

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