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Трамп назвал обмен между Москвой и Киевом «гигантским шагом к миру»

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал обмен заключенными между Украиной и Россией «гигантским шагом к миру». «Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!», — написал американский президент.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен задержанными и заключенными в формате «35 на 35». На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, которые оказались в российских СИЗО после инцидента у берегов Крыма в 2018 г. Полный список вернувшихся опубликован на сайте президента Украины. В Москву из Киева прилетели журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. Полный список с возвращенными россиянами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал представить позже.

Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева ранее сообщила агентству «Интерфакс-Украина», что украинский Зеленский для обмена заключенными помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек.

В киевском аэропорте «Борисполь» освобожденных встречал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что сегодня говорил сегодня с российским коллегой по телефону: «Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны». Путин в московский аэропорт «Внуково», куда доставили россиян, не приехал. В это время он был на праздновании дня города Москвы на ВДНХ.

Как на Украине встретили возвращенных из России моряков и режиссера Сенцова. Фото