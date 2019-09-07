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Додон рассказал, что договорился с Путиным о скидке на газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал в своем Facebook, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о снижении цены поставок газа в республику. По его словам, в следующем году цены на газ для Молдавии могут быть дополнительно снижены.

Додон 7 сентября приехал с однодневным визитом в Москву, где встретился с российским президентом. Во встрече участвовал также вице-премьер России Дмитрий Козак, курирующий нефтяную отрасль, и вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова, говорится на сайте Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что стороны обсуждали газ, но ничего не сказал о договоренностях. «Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Пескова, осталось на экспертном уровне согласовать заключительные нюансы.

Молдавия покупает газ у «Газпрома» по договору, который был подписан еще в 2008 г. Действие контракта завершается 31 декабря. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с Козаком и направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления Молдавии скидки на газ. В интервью ТАСС он пояснял, что предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, «оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить». В республике также обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину, говорил Додон.