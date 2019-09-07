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СК начал проверку из-за найденных в штабе Навального бюллетеней

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за найденных в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге бюллетеней. В сообщении управления ведомства по Петербургу говорится, что десятки бюллетеней, обнаруженные в туалете штаба, предназначались для голосования на выборах губернатора.

В ведомстве уточнили, что проверка в штабе началась после соответствующего обращения в правоохранительные органы.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб Навального в Петербурге, расположенный на Вознесенском проспекте, днем 7 сентября. В туалете они нашли более 50 бюллетеней без подписей и печатей. По мнению активистов, их подбросили силовики. В штабе сообщили, что бумаги нашли при четвертом осмотре туалета. Заместитель начальника штаба Ольга Гусева подчеркнула, что только один бюллетень настоящий, а остальные — копии.

Силовики задержали 15 человек, находившихся в штабе, часть из них уже отпустили. Гусева рассказала, что у задержанных взяли на экспертизу слюну и отпечатки пальцев. Некоторым вменяется статья о самоуправстве (19.1 КоАП).