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Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева. Об этом сообщила Толоконникова в своем Twitter. «Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», — рассказала Толоконникова.

Другой участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что молодые люди были задержаны во время фотосъемки. Толоконникова уточнила, что задержанных доставили в ОВД «Даниловский», и опубликовала фотографию из отделения. Она добавила, что причину задержания им не сообщили.

«Толоконникова и еще 15 человек задержаны возле подъезда одного из домов на юге Москвы, где они находились в необычных костюмах. Их доставили в ОВД Даниловского района Москвы. Я сейчас еду туда, чтобы выяснить все подробности произошедшего», — сообщила ТАСС адвокат задержанных Татьяна Молоканова.

В правоохранительных органах пока не прокомментировали эту информацию.