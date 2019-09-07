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Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Ведомости
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Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева. Об этом сообщила Толоконникова в своем Twitter. «Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», — рассказала Толоконникова. 

 Другой участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что молодые люди были задержаны во время фотосъемки. Толоконникова уточнила, что задержанных доставили в ОВД «Даниловский», и опубликовала фотографию из отделения. Она добавила, что причину задержания им не сообщили.

«Толоконникова и еще 15 человек задержаны возле подъезда одного из домов на юге Москвы, где они находились в необычных костюмах. Их доставили в ОВД Даниловского района Москвы. Я сейчас еду туда, чтобы выяснить все подробности произошедшего», — сообщила ТАСС адвокат задержанных Татьяна Молоканова

В правоохранительных органах пока не прокомментировали эту информацию. 

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СК начал проверку из-за найденных в штабе Навального бюллетеней

Ведомости
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Следственный комитет начал доследственную проверку из-за найденных в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге бюллетеней. В сообщении управления ведомства по Петербургу говорится, что десятки бюллетеней, обнаруженные в туалете штаба, предназначались для голосования на выборах губернатора. 

В ведомстве уточнили, что проверка в штабе началась после соответствующего обращения в правоохранительные органы.  

Сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб Навального в Петербурге, расположенный на Вознесенском проспекте, днем 7 сентября. В туалете они нашли более 50 бюллетеней без подписей и печатей. По мнению активистов, их подбросили силовики. В штабе сообщили, что бумаги нашли при четвертом осмотре туалета. Заместитель начальника штаба Ольга Гусева подчеркнула, что только один бюллетень настоящий, а остальные — копии.

Силовики задержали 15 человек, находившихся в штабе, часть из них уже отпустили. Гусева рассказала, что у задержанных взяли на экспертизу слюну и отпечатки пальцев. Некоторым вменяется статья о самоуправстве (19.1 КоАП).

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Додон рассказал, что договорился с Путиным о скидке на газ для Молдавии

Ведомости
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Президент Молдавии Игорь Додон рассказал в своем Facebook, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о снижении цены поставок газа в республику. По его словам, в следующем году цены на газ для Молдавии могут быть дополнительно снижены. 

Додон 7 сентября приехал с однодневным визитом в Москву, где встретился с российским президентом. Во встрече участвовал также вице-премьер России Дмитрий Козак, курирующий нефтяную отрасль, и вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова, говорится на сайте Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что стороны обсуждали газ, но ничего не сказал о договоренностях. «Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Пескова, осталось на экспертном уровне согласовать заключительные нюансы.

Молдавия покупает газ у «Газпрома» по договору, который был подписан еще в 2008 г. Действие контракта завершается 31 декабря. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с Козаком и направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления Молдавии скидки на газ. В интервью ТАСС он пояснял, что предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, «оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить». В республике также обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину, говорил Додон.

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Трамп назвал обмен между Москвой и Киевом «гигантским шагом к миру»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал обмен заключенными между Украиной и Россией «гигантским шагом к миру». «Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!», — написал американский президент.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен задержанными и заключенными в формате «35 на 35». На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, которые оказались в российских СИЗО после инцидента у берегов Крыма в 2018 г. Полный список вернувшихся опубликован на сайте президента Украины. В Москву из Киева прилетели журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. Полный список с возвращенными россиянами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал представить позже.

Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева ранее сообщила агентству «Интерфакс-Украина», что украинский Зеленский для обмена заключенными помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек.

В киевском аэропорте «Борисполь» освобожденных встречал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что сегодня говорил сегодня с российским коллегой по телефону: «Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны». Путин в московский аэропорт «Внуково», куда доставили россиян, не приехал. В это время он был на праздновании дня города Москвы на ВДНХ.

Как на Украине встретили возвращенных из России моряков и режиссера Сенцова. Фото

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МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на Памфилову

Ведомости
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Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. По ее словам, задержанный – уроженец одной из республик Средний Азии.

Где именно был задержан подозреваемый, а также детали задержания она не уточнила. «В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», – добавила она.

Нападение на дом Памфиловой произошло 6 сентября. В МВД сообщили, что неизвестный в маске через окно проник на террасу дома председателя ЦИК и напал на нее, после чего скрылся. МВД возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что материалы дела будут переданы в Главное следственное управление ведомства. Позже в ЦИК уточнили, что Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции в Москве.

Сама Памфилова рассказала, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом. «Представьте себе: вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», – сказала она. В доме, по ее словам, ничего не пропало. «Может, не успел, может, я его напугала», – предположила глава ЦИК, отметив, что во время нападения испытала физическую боль и шок.

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Политика
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Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Ведомости
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Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин вышел из спецприемника, где он отбыл пятый административный арест подряд, сообщает «Новая газета».

Политик находился под арестом с 29 июля. В последний раз его задержали 28 августа, когда он выходил из спецприемника, где отбывал предыдущий арест. Тверской райсуд Москвы признал Яшина виновным в призывах к участию 3 августа в несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму. 3 сентября Мосгорсуд сократил срок ареста Яшину на 50 минут.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров заявлял в суде, что преследование депутата носит характер политической расправы. С формальной точки зрения один арест может следовать за другим, это не противоречит законодательству, отмечает он. Проблема в том, что суды могут выносить одно неправосудное решение за другим, подчеркивал адвокат.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Яшин был среди тех, кому отказали в регистрации на выборы. Большинство из акций были несогласованными. Мероприятия 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках и насилии в отношении представителей власти. Суды уже приговорили к реальным срокам четверых фигурантов дела. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев – по три года, Данила Беглец – два года.

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Политика
Новости

В штаб Навального в Петербурге пришли силовики в масках

Ведомости
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В Санкт-Петербурге в штаб политика Алексея Навального пришли сотрудники полиции в масках, сообщил в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, они пришли с обыском. Жданов уточнил, что полицейские отказались пустить координатора петербургской команды Навального и юриста внутрь штаба, где шла выдача направлений на выборы.

В прямой трансляции, которая ведется в Twitter штаба, также сообщили, что полиция считает, что «у нас поддельные бюллетени, которые мы приготовили для вброса». Заместитель координатора штаба Ольга Гусева добавила, что полиция пришла по сообщению, которое поступило на линию «02». «Утверждают, что у нас тут готовятся бюллетени для вброса на выборах. С сотрудниками – 2 женщины с камерами эшника и непонятный высокий человек в маске, черных очках и в капюшоне», – написала она.

5 сентября полиция провела обыски в московском штабе Навального, а также в офисе ФБК. Сотрудники правоохранительных органов забрали всю технику, включая камеры и осветительные приборы, сообщил соратник Навального Леонид Волков. Он также рассказал об атаке на серверы проекта «Умное голосование». Из магазина ФБК правоохранители изъяли всю одежду, средства от продажи которой предполагалось направить на финансирование ФБК. Дизайнер коллекции одежды – Олег Навальный, брат Алексея Навального.

В Москве 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого политик предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, у которых самые высокие шансы победить кандидатов от власти.

Бизнес
Новости

AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Ведомости
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Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний новейшего лайнера 777X, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

По информации агентства, испытания прошли 5 сентября. На них присутствовали инспекторы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Представитель ведомства в беседе с агентством пояснил, что речь шла об испытаниях на герметичность. Во время тестов самолет подвергается условиям, которые превышают реальные эксплуатационные условия, чтобы проверить его надежность, целостность и безопасность.

По данным AFP, тесты были прерваны после обнаружения неполадки. В чем именно заключается неполадка, не уточняется. Представитель Boeing отказался сообщить о том, будет ли в связи с этим отложен первый испытательный полет 777X, запланированный на начало 2020 г. Он лишь подтвердил агентству факт инцидента.

В марте телеканал CNN сообщил о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X – самого длинного пассажирского самолета в мире. Изначально его первый полет планировался на осень 2019 г., а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 г. Однако в июле Boeing решила перенести первый полет лайнера на начало 2020 г. в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Политика
Новости

СМИ сообщили о подготовке к обмену заключенными между Россией и Украиной

Ведомости
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Россия и Украина готовятся к обмену задержанными и заключенными. В московском аэропорте «Внуково» утром приземлился самолет с государственной символикой Украины, сообщил «Интерфакс». Тем временем, из Москвы в сторону Украины вылетел самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300, свидетельствуют данные портала Flightradar. Он, предположительно, уже сел в киевском аэропорте «Борисполь».

Предполагается, что обмен пройдет по схеме «35 на 35». Российская сторона может передать Киеву украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 г. Адвокат Сергей Бадамшин ранее заявил, что автобусы с моряками выехали из СИЗО «Лефортово», передает ТАСС. Другой адвокат моряков Николай Полозов в своем Twitter написал, что «процесс (обмена) пошел».

По данным телеканала «РЕН ТВ», колонна автобусов с россиянами, задержанными на Украине, прибыла в аэропорт «Борисполь». На сайте телеканала опубликованы фотографии из автобуса. Одновременно телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что главный редактора «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Ранее суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Переговоры по обмену начались после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. К концу августа стало известно, что обмен может уже начаться. В московское СИЗО «Лефортово» привезли около 30 осужденных и находящихся под следствием граждан Украины. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова в своем Facebook написала, что Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова, а также осужденных Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Однако в офисе президента Украины позже опровергли обмен, уточнив, что стороны продолжают переговоры.

5 сентября Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о «финализации» переговоров по обмену заключенными с Украиной. По его словам, принимать решение было сложно. Накануне, 6 сентября, украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.

Финансы
Новости

Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Ведомости
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Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас он находится на согласовании в Минтруде. «В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство», – сообщили в пресс-службе Минфина.

В законопроекте прописан порядок присоединения граждан к системе накоплений. Документом предусматривается гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Благодаря законопроекту россияне смогут присоединить накопления из системы ОПС к гарантированному пенсионному продукту.

Целью законопроекта является создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, развитие корпоративных пенсионных программ.

Ранее, 2 сентября РБК сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм расчета порога пенсионных накоплений. В частности, повысить пороговую сумму, ниже которой пенсионер получит всю сумму накопленной пенсии разово, а не в виде ежемесячных выплат. Письмо с соответствующим предложением фонда Минтруд разослал заинтересованным министерствам для обсуждения, отмечало издание.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
Новости

Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией

Ведомости
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Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

По его словам, 12 помилованных россиян уже доставили из мест отбытия наказания в пункт сбора лиц для последующего обмена. «Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена», – сказал Рыбин.

По его словам, из списка для обмена только один россиянин до сих пор не привезен в пункт и указа о его помиловании тоже нет. «Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения... Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать», – отметил Рыбин. Отказ в выдаче Гаджиева может осложнить ситуацию.

В середине июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова обменялись списками заключенных, об обмене которых может идти речь. В списке Денисовой было 150 фамилий, в списке Москальковой – 34. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила о подготовке обмена по формуле «35 на 35».

В пятницу, 6 сентября, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что переговоры с украинской стороной завершаются, обмен будет масштабным.

Россиянин Руслан Гаджиев на юго-востоке Украины воевал на стороне ополчения, в январе 2015 г. он попал в плен. В 2017 г. Артемовский городской суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима за убийство украинских военных в зоне АТО.

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Политика
Новости

Рогозин не поддержал идею сменить застройщика космодрома «Восточный»

Ведомости
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверил президента, что отклонения по срокам строительства объектов второй очереди космодрома нет, передает корреспондент «Ведомостей». До конца срока реализации проекта еще 40 месяцев, отметил он. По его словам, также нет оснований и для смены подрядчика. «Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств», – уточнил он.

Руководитель дирекции «Роскосмоса» по строительству космодрома Евгений Рогоза заявил, что проект строительства второй очереди уже прошел госэкспертизу. Он напомнил, что с декабря 2017 г. единым подрядчиком является ПСО «Казань». В октябре 2018 г. был заключен госконтракт на 38,8 млрд руб. Он предусматривает разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Согласно контракту работы должны быть выполнены до декабря 2022 г., добавил Рогоза.

Президент Владимир Путин потребовал соблюсти сроки строительства космодрома «Восточный» и запуска ракет-носителей с него. «Жду от вас, – обратился он к Дмитрию Рогозину на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома, – более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первого полета с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса». Президент напомнил, что запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса с «Восточного» запланирован в 2028 г.

Ранее, 2 сентября, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на этой неделе на совещаниях у премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина будут рассмотрены проблемы строительства космодрома. По словам людей, близких к аппарату правительства и администрации президента, Путин обсудит накопившиеся проблемы 6 сентября непосредственно на «Восточном». По результатам совещания у президента может быть решен вопрос о смене подрядчика на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) «Военно-строительный комплекс», рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Помимо этого вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» также не исключил, что ППК может стать подрядчиком «Восточного».

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