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В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

Ведомости
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На Тверской улице в Москве задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, а также участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сама Алехина рассказала «Медиазоне». По ее словам, задержаны минимум девять человек, все они находятся в автозаке. «Мы просто шли», – подчеркнула она.

По данным «Медиазоны», также у здания московской мэрии были задержаны начальник штаба Егора Жукова Евгения Овчарова и координатор проекта «Объединенные демократы» Татьяна Усманова. Всего около мэрии задержали 15 человек, сообщила изданию пресс-секретарь организации «Открытая Россия» Наталья Грязневич.

Как сообщает «ОВД-инфо», все задержанные пришли к рамкам металлоискателей, которые установлены на Тверской, в футболках в поддержку фигурантов «московского дела» – так называют дело, возбужденное после протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы.

Как пишет телеканал «Дождь», на Тверской улице 8 сентября планировались пикеты в поддержку политзаключенных.

Азар в своем Telegram-канале рассказал, что пошел «с друзьями и коллегами, которые решили прогуляться по Тверской в белых футболках с фотографиями политзаключенных <...>, чтобы поддержать их». Он отметил, что не надел футболку, которую надели другие, и не участвовал в акции. К нему подошли сотрудники полиции, попросили показать паспорт, а затем задержали. По его данным, задержаны еще десять человек. Причину задержания полицейские не называли, отметил Азар.

Позже он сообщил, что его отпустили, в то время как остальных задержанных повезли в ОВД.

8 сентября – единый день голосования, в который проходят, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные. Самая массовая протестная не согласованная с властями акция прошла 27 июля, когда оппозиционеры предложили москвичам выйти к мэрии Москвы. Тогда, по данным «ОВД-инфо», задержали 1373 человека. Именно после этой акции были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Всего по «московскому делу» осуждены уже шесть человек.

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Кандидаты от власти побеждают в Волгоградской, Вологодской и Астраханской областях

Ведомости
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В Волгоградской, Астраханской и Вологодской областях побеждают кандидаты от власти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторов ЦИК.

В первом регионе по итогам обработки 0,07% протоколов лидирует врио губернатора Андрей Бочаров, выдвинутый от партии «Единая Россия». Он набирает 65,64% голосов. У кандидата от КПРФ Алексея Бурова – 19,96%, у Владимира Рублева от ЛДПР – 8,23%, а у Сергея Полещука от «Справедливой России» – 2,67%.

В Астраханской области также лидирует врио губернатора – самовыдвиженец Игорь Бабушкин. По итогам подсчета 0,17% протоколов у него 60,91% голосов. За ним следуют кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков (16,36%), Николай Арефьев от КПРФ (10,75%) и Сергей Сычев от Партии пенсионеров (6,97%).

В Вологодской области по итогам обработки 0,31% протоколов побеждает действующий губернатор Олег Кувшинников. Он набирает 73,01% голосов. У Ольги Шириковой от ЛДПР – 15,1%, у Маргариты Савоськиной от «Справедливой России» – 6,06%.

Волгоградская, Астраханская и Вологодская области – три из шести регионов, где источники «Ведомостей», а также эксперты предсказывали наиболее сложную ситуацию для власти. В список входят Республика Алтай, Сахалинская область и Санкт-Петербург. В Алтае и на Сахалине, согласно первым итогам обработки протоколов, обнародованным ЦИК, тоже побеждают кандидаты от власти, занимающие должность врио губернатора: это единоросс Олег Хорохордин и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. По Петербургу данных пока нет.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

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Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

Он отметил, что получил высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков: в некоторых округах процент отказов превысил 70%, по остальным округам он находится на уровне 45–50%. «Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным», – подчеркнула организация.

Накануне ФоРГО объявил, что в 20.00 в день выборов представит данные экзитполов. Результаты должны были основываться на данных трех социологических служб – MAGRAM, Центра политических технологий, ВЦИОМа.

8 сентября – единый день голосования, в который проходят, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные. Явка к 18.00 достигает 17,2%, сообщал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «Умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В Москве в итоге в список «Умного голосования» вошли 33 выдвиженца КПРФ, восемь кандидатов от «Справедливой России», все три зарегистрированных на выборах представителя «Яблока» и один самовыдвиженец.

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На выборах губернатора Республики Алтай лидирует кандидат от «Единой России»

Ведомости
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Кандидат от «Единой России», врио главы республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные на мониторах ЦИК. По итогам подсчета 1,27% протоколов Хорохордин получает 54,65% голосов. На втором месте Виктор Ромашкин от КПРФ (35,86%), а на третьем – Дмитрий Софронов от ЛДПР (7,71%).

В марте Александр Бердников, который тогда занимал пост главы Республики Алтай, подал заявление об отставке. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил на должность врио руководителя региона Хорохордина.

Наиболее сложными для власти, как говорили собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, а также по оценкам экспертов, считаются выборы губернатора Алтая, Вологодской, Астраханской, Волгоградской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга. На Сахалине по итогам обработки более 80% протоколов так же, как и Республике Алтай, лидирует кандидат от власти – самовыдвиженец и врио губернатора Валерий Лимаренко, которого назначил на пост Путин. У него 60,49%.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

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Вика Цыганова проигрывает на выборах депутата Госдумы в Хабаровском крае

Ведомости
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На довыборах депутата Госдумы в Хабаровском крае после обработки 10% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК. У Пиляева 38,33% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Платошкин (21,71%), на третьем – Виктория Цыганова от «Единой России» (14,32%).

На выборах в парламент Хабаровского края – законодательную Думу – также лидирует ЛДПР, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК. После обработки 13,15% у партии 54,66% голосов. Второе и третье места занимают «Единая России» (15,97%) и КПРФ (15,97%).

Кампания в Хабаровском крае стала самыми сложными выборами в законодательное собрание для федеральных властей. В прошлом году выборы губернатора в регионе выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, а не действующий губернатор Вячеслав Шпорт. Место в Госдуме освободилось после того, как Фургал занял пост главы края.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в частности главы Санкт-Петербурга. Еще в трех регионах проходят непрямые парламентские выборы руководителя региона. Кроме того, в воскресенье проходят выборы депутатов в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протесты.

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Политика
Новости

В Грузии назначили нового премьера

Ведомости
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Парламент Грузии объявил вотум доверия новому составу правительства во главе с новым премьером Георгием Гахарией, который до этого занимал пост министра внутренних дел страны, сообщает «Новости – Грузия». В его поддержку высказались 98 из 150 депутатов.

2 сентября этого года об уходе с поста премьера Грузии объявил Мамука Бахтадзе, который возглавлял правительство с лета 2018 г. Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на должность кандидатуру Гахарии. По конституции страны кандидат должен быть утвержден парламентом в должности, после чего он представляет депутатам новый состав правительства, которому законодательный орган должен объявить доверие. Кандидата в премьеры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат.

В июне 2019 г. в Грузии прошли акции протеста. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время Международной ассамблеи православия. Протест перерос в столкновения с полицией. Тысячи митингующих были разогнаны спецназом после попытки взять штурмом парламент. После этого начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии. Его обвиняли в том, что полиция неоправданно применяла силу.

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Политика
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На выборах в Забайкалье лидирует назначенный Путиным врио главы региона

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах губернатора региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр ЦИК. По итогам обработки 1,94% протоколов он набирает 84,6% голосов.

Осипов участвует в выборах как самовыдвиженец. Остальные кандидаты существенно от него отстают. Елена Краузе, выдвинувшаяся от Партии пенсионеров, набирает 5,07%, Яна Шпак от Партии роста – 3,71%, Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» – 2,53%.

В октябре 2018 г. губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила, что покидает свой пост. Президент России Владимир Путин назначил на ее место – на должность врио главы региона – Осипова.

Ранее ЦИК начал обнародовать данные выборов губернатора Сахалинской области. По итогам обработки 42,51% протоколов на них также лидирует кандидат от власти – врио главы региона Валерий Лимаренко, передает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Технологии
Новости

На головном предприятии «Роскосмоса» задержали 14 вандалов

Ведомости
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Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») задержала 7 сентября 14 человек, планировавших проникнуть на территорию предприятия, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса». Сперва были задержаны два человека, потом еще 12. Все задержанные переданы полиции.

В сообщении «Роскосмоса» сказано, что, по предварительным данным, задержанные планировали сфотографировать территорию центра, чтобы после выложить снимки в интернет. Далее, как установило следствие, еще одна группа из 50 человек планировала в ночь на 8 сентбяря проникнуть на территорию НИЦ для «проведения вандальных действий по отношению к оборудованию».

НИЦ РКП расположен в городе Пересвет Московской области. Это головной испытательный центр «Роскосмоса». Там проводятся испытания жидкостных ракетных двигателей, топлива, космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, а также исследуются проблемы старта ракет-носителей и стартовых сооружений.

Политика
Новости

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. На втором месте Алексей Корниенко от КПРФ (12,19%), на третьем – Дмитрий Флеер от ЛДПР (12,11%). У кандидата от партии «Коммунисты России» Дмитрия Зенкина 3,55%. У Дмитрия Кочергина от «Коммунистической партии социальной справедливости» – 1,45%.

С 2015 г. должность губернатора Сахалина занимал Олег Кожемяко. В сентябре 2018 г. президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора Приморского края. В декабре 2018 г. Кожемяко был избран губернатором региона.

В воскресенье, 8 сентября, выборы губернаторов проходят в 16 регионах России. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Политика
Новости

В Ингушетии избрали нового главу республики

Ведомости
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Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова, который с июня 2019 г. является временно исполняющим обязанности руководителя региона, сообщает «РИА Новости». За Калиматова проголосовали 27 из 31 депутата. На должность губернатора также претендовали руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхан Евлоев и председатель регионального отделения партии ЛДПР Магомед Зурабов.

В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова, который перешел на работу в Минобороны. С 2004 по 2007 г. Калиматов возглавлял прокуратуру Ингушетии. После возглавил контрольный департамент правительства Самары. В декабре 2015 г. назначен руководителем Росприроднадзора по Самарской области.

В воскресенье, 8 сентября, выборы губернаторов проходят в 16 регионах России. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Политика
Новости

Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя

Ведомости
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В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. «Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. На один час. За это время мы переедем на другое оборудование», – заявил чиновник. По его словам, сбой случился из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.

Утром архитектурный критик Григорий Ревзин на своей странице в Facebook пожаловался, что не может проголосовать удаленно. Информацию о сбое подтвердил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. По его словам, в работе произошла «небольшая задержка, но уже все устранили». Представитель группы мониторинга Илья Массух заявил «МБХ-медиа», что случилась аппаратная ошибка в оборудовании одного из российских производителей и «все неучтенные голоса будут учтены». По данным источника «МБХ-медиа» в общественном штабе по наблюдению за выборами, в результате сбоя система не учла 1400 голосов, еще 6500 человек не смогли проголосовать.

Сегодня, 8 сентября, в России единый день голосования. Система электронного голосования работает в трех округах: № 1 (Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново). Ранее систему трижды тестировали хакеры, которые пытались ее взломать. Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов обещал заплатить за успешный взлом 2 млн руб.

Политика
Новости

В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

Ведомости
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МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В полиции сообщили, что в результате нападения никто не пострадал. Об инциденте сообщило движение в защиту прав избирателей «Голос». По информации «Голоса», автобус обстреляли из огнестрельного оружия, у него пробиты колеса. Пострадавших нет.

Сегодня, 8 сентября, в России единый день голосования. В частности, в Туве проходят парламентские выборы.

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