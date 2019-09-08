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В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

На Тверской улице в Москве задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, а также участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сама Алехина рассказала «Медиазоне». По ее словам, задержаны минимум девять человек, все они находятся в автозаке. «Мы просто шли», – подчеркнула она.

По данным «Медиазоны», также у здания московской мэрии были задержаны начальник штаба Егора Жукова Евгения Овчарова и координатор проекта «Объединенные демократы» Татьяна Усманова. Всего около мэрии задержали 15 человек, сообщила изданию пресс-секретарь организации «Открытая Россия» Наталья Грязневич.

Как сообщает «ОВД-инфо», все задержанные пришли к рамкам металлоискателей, которые установлены на Тверской, в футболках в поддержку фигурантов «московского дела» – так называют дело, возбужденное после протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы.

Как пишет телеканал «Дождь», на Тверской улице 8 сентября планировались пикеты в поддержку политзаключенных.

Азар в своем Telegram-канале рассказал, что пошел «с друзьями и коллегами, которые решили прогуляться по Тверской в белых футболках с фотографиями политзаключенных <...>, чтобы поддержать их». Он отметил, что не надел футболку, которую надели другие, и не участвовал в акции. К нему подошли сотрудники полиции, попросили показать паспорт, а затем задержали. По его данным, задержаны еще десять человек. Причину задержания полицейские не называли, отметил Азар.

Позже он сообщил, что его отпустили, в то время как остальных задержанных повезли в ОВД.

8 сентября – единый день голосования, в который проходят, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные. Самая массовая протестная не согласованная с властями акция прошла 27 июля, когда оппозиционеры предложили москвичам выйти к мэрии Москвы. Тогда, по данным «ОВД-инфо», задержали 1373 человека. Именно после этой акции были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Всего по «московскому делу» осуждены уже шесть человек.