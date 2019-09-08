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В «Единой России» довольны результатами единого дня голосования

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает прошедшие выборы «полной победой» «Единой России», об этом он заявил журналистам.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех. Во всех законодательных собраниях «Единая Россия» получает большинство по спискам и только в нескольких округах добирает большинство за счет одномандатников», – заявил Турчак. Исключением стал Хабаровский край, в котором «Единая Россия» проиграла выборы ЛДПР. Также там не смогла победить певица Вика Цыганова, которая баллотировалась от «Единой России».

Турчак подчеркнул, что выборы в гордуму Иркутска партия выиграла, несмотря на то что губернатор-коммунист Сергей Левченко «на полную включил административный ресурс». Партия также одержала победу на выборах мэра Улан-Удэ, добавил Турчак. «Это к разговору о том, как голосует Сибирь и Дальний Восток. И это показывает, как рассыпались прогнозы социологов и политологов, прогнозировавших результаты выборов на этих территориях», – сказал Турчак.

Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» отметил, что губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу теперь придется одному нести ответственность за регион. «У Фургала была возможность разделить ответственность за Хабаровский край с коммунистами и единороссами, у нас есть примеры Орловской, Смоленской, Владимирской областей (там губернаторы не от «Единой России». – «Ведомости»)», – говорит единоросс. По словам собеседника в партии, на итоги выборов в крае повлияли в том числе и выборы в Госдуму 2016 г., когда одномандатный округ был отдан властями Фургалу.

В 2018 г. выборы губернатора Хабаровского края выиграл депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, обойдя действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта.