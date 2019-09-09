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ЦИК Абхазии заявил о победе Хаджимбы во втором туре выборов

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов, передает «РИА Новости» со ссылкой на предварительные данные ЦИК. При этом его оппонент, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признает результаты и намерен их оспорить.

Как отметили в ЦИК республики, второй тур выборов состоялся без нарушений законодательства. Явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Абхазии, по предварительным данным, составила 65,98%.

Квициния заявил, что готов оспаривать результаты выборов. При этом он призвал своих сторонников разойтись от здания республиканского ЦИК. «Даже если ЦИК объявит какие-то результаты, то мы будем оспаривать. Вы не расстраивайтесь, это юридический процесс. Мы включаем другой механизм – закона – и будем очень сильно давить на этот механизм – на закон», – сказал Квициния (цитата по ТАСС).

Второй тур выборов в Абхазии состоялся 8 сентября впервые в итории. И Хаджимба, и Квициния – пророссийские кандидаты. Сотрудничество с первым осуществлялось по линии Кремля, со вторым – по линии силовых структур, утверждает близкий к правительству республики источник.