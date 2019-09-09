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Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Басманный суд Москвы арестовал уроженца Казахстана Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, передает агентство «Москва».

Арест продлится два месяца – до 6 ноября этого года, после чего суд должен будет его продлить или выбрать другую меру пресечения, если расследование дела не завершится. Обвиняемый не возражал против ходатайства следствия о мере пресечения. На вопрос судьи, будет ли тот скрываться, если ему изберут иную меру пресечения, Карабалаев ответил утвердительно. Кроме того, он рассказал, что у него нет места жительства и работы в России, он окончил лишь два класса средней школы.

По версии следствия, оглашенной на заседании, обвиняемый проник в дом Памфиловой, сорвав с окна москитную сетку. После этого он нанес ей не менее двух ударов электрошокером.

Нападение произошло 6 сентября. Мужчина в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой и напал на нее, после чего скрылся, сообщало МВД. Сама председатель ЦИК рассказывала, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом.

Карабалаева задержали 7 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище). Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Он признал вину. Как рассказал Карабалаев следователям, он выбрал дом Памфиловой случайно. О том, кто живет в доме, ему было неизвестно.