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Памфилова пожаловалась на Associated Press в общественную коллегию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press (AP) в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

29 августа, незадолго до единого дня голосования 8 сентября, AP опубликовало материал, написанный на основе интервью с Памфиловой. Он был посвящен выборам в Мосгордуму, вызвавшим протесты в столице. На следующий день ЦИК разослал журналистам сообщение с просьбой не использовать материалы из интервью. В тот же день AP внес поправки в текст. Комиссия на своем сайте опубликовала разъяснение своей позиции по поводу материала. По мнению ЦИК, автор публикации исказил некоторые факты, а также привел цитаты из интервью, вырвав их из «общего хода беседы», вследствие чего они «потеряли свой изначальный смысл». Дополнения, внесенные агентством, незначительны и не изменили суть материала, подчеркнул Центризбирком.

В своей жалобе, опубликованной СПЧ, Памфилова выражает мнение, что AP нарушило ст. 49 и 51 «Закона о СМИ» (обязанности журналиста, недопустимость злоупотребления правами журналиста). Председатель ЦИК приложила к своей жалобе стенограмму интервью, которое она дала AP, а также две версии материала – до внесения в него правок и после.

Общественная коллегия по жалобам на прессу, согласно данным на ее сайте, – это «независимая структура гражданского общества, осуществляющая саморегулирование <...> в сфере массовой информации». В президиум организации входят руководитель СПЧ Михаил Федотов и бывший омбудсмен по правам человека Владимир Лукин. Кроме того, в коллегии есть так называемая «Палата медиасообщества». В нее входят, в частности, телеведущие Владимир Познер и Павел Лобков, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, историк Николай Сванидзе, журналист Елена Масюк, адвокат Генри Резник.

В июле – августе в Москве проходили протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Выборы прошли накануне, 8 сентября.