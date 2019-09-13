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«Интерфакс» узнал о наказании чиновников из-за бегства «шпиона» Смоленкова

Ведомости
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Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого ранее источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, пропал после того, как отправился вместе с женой и тремя детьми в июне 2017 г. на отдых в Черногорию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Российским чиновникам запрещено выезжать в эту страну, отметил он. По его словам, допустившие отъезд Смоленкова должностные лица понесли дисциплинарное наказание. «Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание – вплоть до увольнения», – пояснил источник.

Другой источник «Интерфакса» рассказал, что родственники семьи Смоленковых забили тревогу и обратились в правоохранительные органы после того, как уехавшие перестали выходить на связь. В начале сентября 2017 г. российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Позже были установлены обстоятельства отъезда Смоленковых в Черногорию. Через несколько месяцев после возбуждения уголовное дело об убийстве было закрыто.

Запрет для российских чиновников отдыхать в Черногории был введен весной 2017 г. после обострения двусторонних отношений из-за обвинений в причастности Москвы к попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 г.

9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что два года назад американские спецслужбы секретно вывезли из России «ценного агента», работавшего в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» назвал фамилию перебежчика – Смоленков. В разные годы он работал в администрации президента, российском посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Источник «Ведомостей» утверждал, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, в том числе информации спецслужб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, в 2016–2017 гг. его уволили внутренним распоряжением. Причину увольнения Песков не назвал. Он также не стал уточнять, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.

12 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия направила запрос в Интерпол о местонахождении Смоленкова. По ее словам, он предположительно находится на территории США. Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.

Кто шпионил в пользу России

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Политика
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Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена заключенными с Россией

Ведомости
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Украина начала готовить списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), передает украинский телеканал «Громадське».

«Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – уточнил он. По его словам, сейчас украинская сторона готовится к встрече в нормандском формате лидеров четырех стран – Украины, России, Франции и Германии. «До конца сентября ждем встречи. Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда», – отметил Зеленский.

7 сентября Москва и Киев обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других вернувшихся в Россию в Кремле пообещали сообщить позже. В свою очередь на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин говорил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

В Москву вернули задержанных Украиной. Фото

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Финансы
Новости

В отделениях почты начали собирать биометрические данные россиян

Ведомости
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«Почта банк» начал собирать биометрические фотографии и записи голоса россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя дирекции биометрических технологий банка Андрея Шурыгина.

Сбор биометрических данных запущен в почтовых отделениях нового формата: производственные процессы в них открыты, а рабочее место начальника находится в зале. В России таких отделений более 400. Пока необходимым оборудованием оснащено первое отделение в Москве, расположенное на улице Каретный Ряд. До конца года банк планирует запустить сбор биометрии в более чем 240 почтовых отделениях.

Единая биометрическая система была запущена Центробанком и «Ростелекомом» в конце июня 2018 г. для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки с универсальной лицензией. Сейчас биометрию собирают 155 банков в более чем 5300 отделениях.

Система испытывает проблемы с наполняемостью, отмечает РБК. Последний раз «Ростелеком» раскрывал количество собранных шаблонов в октябре 2018 г. – тогда были собраны данные около 2000 человек.

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Технологии
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ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Ведомости
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Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК. Речь идет об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com.

Во II квартале 2019 г. Роскомнадзор по запросу ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании, владеющие сервисами, – Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, уточняет РБК со ссылкой на материалы Роскомнадзора. Согласно законодательству России, после получения запроса компании должны предоставить данные в течение ближайших 15 дней.

Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих компаний, заявил РБК представитель службы Вадим Ампелонский. Согласно ч. 2 ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях…», неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам со стороны операторов связи на основании судебного решения, пояснил он.

Основатель SCRYPTmail LLC Сергей Крутов и пресс-служба Mailbox.org не стали комментировать данную информацию.

В начале июня Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, в реестр ОРИ. Компании из реестра должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. В самой компании сообщили, что Tinder зарегистрирован в реестре для соответствия требованиям российского законодательства, но передача каких-либо данных не осуществлялась.

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Экономика
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Повышение минимального размера оплаты труда затронет более 3 млн россиян

Ведомости
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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 г. коснется 3,2 млн россиян, половина из них работают в государственных и муниципальных учреждениях, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По сравнению с текущим годом МРОТ в 2020 г. вырастет на 7,5%, уточнил министр. На его увеличение потребуется выделить из бюджета 20,9 млрд руб. – 5,8 млрд руб. из федерального бюджета и 15,1 млрд руб. из бюджетов регионов. Расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.

В 2019 г. МРОТ составляет 11 280 руб. в месяц. В августе Минтруд опубликовал законопроект об установлении МРОТ в 2020 г. на уровне 12 130 руб. в месяц. Согласно законодательству, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране за II квартал предыдущего года.

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Бизнес
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Леонид Богуславский продал долю в Ozon

Ведомости
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Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd., головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Богуславский подтвердил газете, что вышел из капитала компании, но не уточнил размер доли и покупателей. В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались.

Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта». Он выходил из капитала в два раунда, по итогам второго из которых компания была оценена в сумму около 40 млрд руб., то есть весь пакет бизнесмена мог стоить около 3,2 млрд руб.

По состоянию на 12 сентября два фонда Baring Vostok владеют в совокупности 42% Ozon, свидетельствуют данные кипрского реестра. У структур АФК «Система» находятся 37,2% ритейлера.

Ozon – один из крупнейших российских интернет-ритейлеров. Согласно прогнозам Data Insight, по итогам 2019 г. компания может занять 6% рынка онлайн-ритейла в стране и стать третьим среди всех российских онлайн-магазинов после Wildberries и «Ситилинк».

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Экономика
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«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомости
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На обновление городского транспорта по всей стране потребуется 2,1 трлн руб. инвестиций. Об этом говорится в проекте комплексной программы развития городского общественного транспорта, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Инициатором проекта стал ВЭБ.

На старте в программу войдут десять городов: Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд руб., из которых 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава и 112 млрд руб. на реконструкцию инфраструктуры.

В документе отмечается, что 15% финансирования проекта обеспечат частные инвестиции, 25% – капитальный грант, а 60% – заемные средства. Объем софинансирования из федерального бюджета составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

В Минпромторге сказали газете, что еще не получили проект, но готовы принять участие в работе. В Минфине заявили, что никаких решений по программе пока не принято. Минтранс участвует в обсуждении этих вопросов.

В августе ВЭБ предложил премьеру Дмитрию Медведеву направить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Председатель госкорпорации Игорь Шувалов заявлял, что они работают над соответствующим проектом совместно с Минфином, «Трансмашхолдингом» и «Синарой».

Технологии
Новости

Кинокомпания Джей Джей Абрамса заключила эксклюзивный контракт с WarnerMedia

Ведомости
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Американский режиссер Джей Джей Абрамс и его кинокомпания Bad Robot заключили контракт с WarnerMedia. Они займутся производством оригинального контента для телевидения, игр и цифровых платформ.

Контракт будет действовать до 2024 г. Стороны не раскрывают финансовую сторону сделки. По информации The Hollywood Reporter, она оценивается в $250 млн.

Bad Robot интересовались многие компании, в том числе Netflix, Apple, Amazon и Sony Entertainment, отмечает The Hollywood Reporter. Для WarnerMedia это большая победа, особенно на фоне того, что она скоро планирует запускать конкурента Netflix и Hulu – стриминговый сервис HBO Max. Bad Robot, в частности, известна благодаря сериалам «Остаться в живых» и «Мир Дикого запада».

В августе телеканал HBO, входящий в WarnerMedia, потерял создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайса. Они заключили многолетний контракт с компанией Netflix. Сумма контракта не разглашается, по данным The Hollywood Reporter, она составляет $200 млн.

Политика
Новости

Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Ведомости
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Администрация президент США Дональда Трампа разблокировала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям. Эту информацию агентству подтвердил представитель администрации Трампа.

Средства были разблокированы в среду, 11 сентября, за несколько часов до начала обсуждения в комитете поправок к закону о расходах на оборону, которые помешали бы Трампу совершать подобные действия в будущем. Собеседник агентства в Белом доме не объяснил, почему средства были разблокированы, отметив лишь, что администрация пересматривает программу помощи Украине.

В конце августа Politico сообщало, что Трамп решил заморозить $250 млн, которые должны были быть выделены Украине на вооружение, обучение, оборудование и поддержку в сфере разведки. Крайний срок их передачи – 30 сентября. По словам собеседника издания, президент хочет убедиться, что деньги «максимально используются в интересах США».

Демократы предположили, что Трамп хочет таким образом оказать давление на украинские власти, чтобы они начали расследование против Джо Байдена, одного из главных его конкурентов на выборах в 2020 г.

Технологии
Новости

«Ростех» стал совладельцем компании экс-министра связи Никифорова

Ведомости
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«Ростех» стал совладельцем «Центра организации движения беспилотных транспортных средств», который зарегистрировал экс-министр связи Николай Никифоров, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Компания займется созданием инфраструктуры управления наземными и воздушными беспилотниками, а также вопросами законодательства в этой сфере.

Компания была зарегистрирована в июле в Иннополисе. Ее учредитель – «Дигинавис» – еще одна компания Никифорова. Сейчас у «Дигинависа» 41% в проекте, 34% – у «Ростеха», еще 25% – у «Проекта 7», которым бывший министр владеет напрямую и косвенно через «Дигинавис».

Проект предусматривает создание национального оператора с сетью диспетчерских центров, сообщили «Интерфаксу» в «Ростехе». Центры будут использоваться для мониторинга движения беспилотников, изменения маршрутов их поездок, а также сбора данных о пассажирах и ДТП. В особых случаях, прописанных в законодательстве, работу беспилотников можно будет дистанционно контролировать – например, в случае оперативно-розыскных мероприятий.

В ноябре прошлого года премьер Дмитрий Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей. Эксперимент будет проводиться в Москве и Республике Татарстан. Глава правительства отмечал, что для того, «чтобы эта сказка стала былью», то есть использование беспилотников стало повсеместным, необходимы нормативные условия. Соответствующей нормативной базы пока нет.

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Политика
Новости

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Ведомости
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО. Документ предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

Россия инициировала спор в отношении Украины в 2015 г. Поводом стала методика для расчета себестоимости российских удобрений. С 2014 г. украинская сторона на пять лет ввела в отношении российских удобрений (помимо нитрата аммония в список был добавлен сульфат аммония) пошлины, используя методику «энергокорректировки». По этой методике себестоимость поставок из России рассчитывалась не с учетом внутренних цен на энергоносители, а с учетом цен на рынках третьих стран.

Российские власти посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В июле прошлого года арбитраж ВТО пришел к выводу, что оснований для перехода на методику «энергокорректировки» у Украины не было. Киев сначала признал решение организации, однако позже обжаловал его.

С мае 2015 г. Россия ведет аналогичный спор с Евросоюзом. В этом случае Минэкономразвития оспаривает применение «энергокорректировки» в отношении поставок нитрата аммония, а также сварочных труб. В ведомстве отметили, что решение апелляционного органа ВТО по спору с Украиной повышает шансы России в споре с ЕС, передает «Интерфакс».

Экономика
Новости

Орешкин раскрыл подробности будущей реформы госпрограмм

Ведомости
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Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, сообщил РБК министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. По его мнению, эффективным управленческим инструментом госпрограммы так и не стали, хотя задумывались именно для этого.

Орешкин пояснил, что сейчас госпрограммы выступают «сборником бюджетных расходов по тому или иному направлению», эту ситуацию необходимо изменить.

Целью реформы Орешкин назвал объединение госпрограмм и национальных проектов, при этом процесс планируется максимально цифровизовать. «Де-факто это будет единая сущность. Приоритетные госпрограммы, как это сейчас и есть, будут называться национальными проектами», – сказал Орешкин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить новую концепцию работы финансовой системы. Предложения Орешкина могут стать частью этой новой концепции.

Согласно информации на сайте правительства, первые госпрограммы «Доступная среда» и «Информационное общество» были утверждены в 2011 г. В следующие два года появилось еще несколько десятков госпрограмм. К 2019 г. в федеральном бюджете 42 госпрограммы, на которые приходится 75% всех расходов.

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