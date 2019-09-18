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Роскомнадзор заблокировал форум о математике, пытаясь закрыть доступ к Telegram

Роскомнадзор заблокировал сайт крупного англоязычного форума по олимпиадной математике Art Of Problem Solving, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Об этом в своем Facebook написал Сергей Маркелов. «Лучший в англоязычном интернете форум по олимпиадной математике. Уже нельзя написать свое решение задачи через Билайн и Мегафон. Скоро и остальные провайдеры обновят реестр», — написал Маркелов.

При попытке входа на сайт artofproblemsolving.com информация о блокировке не появляется, но IP-адрес (45.56.124.84) ресурса содержится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. В качестве причины указано решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram на территории России.

Как уточняет Роскомсвобода, адрес artofproblemsolving.com внесли в реестр 15 января. По словам Маркелова, доступ к форуму сначала ограничили операторы «Билайн» и «Мегафон». Он отметил, что никогда не видел на форуме «экстремистской критики Путина» или «прозелитизма "Свидетелей Иеговы"» (организация признана экстремистской и запрещена в России). «Зато там много обсуждений геометрии, неравенств, многочленов», — написал Маркелов.

Art of Problem Solving — крупнейший ресурс, пользователи которого обсуждают решения олимпиадных задач по математике. Ежемесячно сайт посещают около 1,7 млн человек, свидетельствуют данные SimilarWeb.