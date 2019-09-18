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Звягинцев призвал Путина вмешаться в дело актера Павла Устинова

Режиссер Андрей Звягинцев попросил президента Владимира Путина изучить дело актера Павла Устинова и вмешаться в ситуацию. Видео с его обращением опубликовал Telegram-канал «МБХ медиа».

«Обращаюсь именно к вам, поскольку именно и только вы, похоже, в состоянии выправить этот вывих. Как президент Российской Федерации, вы являетесь гарантом жизни и достоинства граждан. Сейчас вопрос стоит именно о жизни и достоинстве одного из граждан нашей страны – молодого человека по имени Павел Устинов», – заявил Звягинцев.

Он попросил Путина выделить время, чтобы посмотреть видеозапись задержания Устинова, которой «пренебрег судья Криворучко». «И вы увидите, как видит все неравнодушное общество, что этот молодой человек ни в чем не виноват. Исполните ваш долг гаранта перед соотечественниками», – добавил Звягинцев.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за нападение на сотрудника Росгвардии. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Устинов вину не признал, по его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты. Адвокат актера обжаловал приговор.

Устинова массово поддержали российские артисты, журналисты и политики. После объявления приговора в социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Возле администрации президента 18 сентября проходят пикеты за освобождение Устинова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле видели запись задержания Устинова, но «это не является основанием для каких-то законных действий». Также в Кремле знают об акциях в поддержку Устинова. По его словам, нужно дождаться апелляции на приговор Устинову.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова