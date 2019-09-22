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Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России более $1,2 млн

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули планирует отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов (около $1,25 млн), сообщил британскому изданию Daily Mirror адвокат Патрик Макгвайр.

По словам юриста, Роули «продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм», но больше всего его беспокоит установление истины. Макгвайр рассказал, что Роули обратился к нему за помощью, чтобы добиться правосудия. Тогда защитник предложил пострадавшему рассмотреть возможность подачи иска к российскому правительству. Других подробностей адвокат не привел.

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджерс. Женщина спустя несколько дней умерла, а Роули был в коме около десяти дней. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что два человека в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В апреле Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Во время разговора он поинтересовался о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. До этого сын Стерджерс 20-летний Эван Хоуп рассказал, что написал письмо Путину, в котором попросил предоставить британской полиции возможность допросить подозреваемых в отравлении его матери.

Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей и инциденту в Эймсбери. По данным британских спецслужб, в обоих случаях использовалось вещество «Новичок», которое разрабатывалось в СССР и России.