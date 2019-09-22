Политика

Новости

Шойгу рассказал о главных угрозах для безопасности России

О полномасштабной третьей мировой войне речь сегодня не идет, однако существует множество угроз для безопасности России, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу». По его мнению, они связаны с действиями США, которые уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием.

В результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, пояснил Шойгу. Он считает, что при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением. Поэтому на первый план сейчас выходят вопросы обеспечения информационной безопасности, добавил министр. «Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России», – заключил он.

Отвечая на вопрос о возможности прямого военного столкновения между армиями России и Украины, Шойгу заявил, что даже думать об этом не хочет. Он выразил надежду на то, что у украинского народа и киевских властей хватит воли, сил и возможностей, чтобы «остудить» тех, кто призывает к подобной глупости. Министр считает сумасшедшим сюжетом войну между Россией и Украиной.

Шойгу назвал украинцев братским народом. Он рассказал, что его родственники по линии мамы – с Украины, там похоронен его дед, а в Великую Отечественную войну мама пережила там оккупацию. Шойгу выразил уверенность, что Россия и Украина в будущем наладят добрососедские отношения.

В прошлом году Федеральная служба безопасности разработала новый проект президентского указа об основах государственной пограничной политики. Главными угрозами национальной безопасности России в опубликованном спецслужбой документе назывались территориальные притязания иностранных государств и попытки проникновения в страну террористов.