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Депутаты предложили изолировать глав преступных сообществ от других заключенных

Депутаты предлагают содержать в тюрьмах глав организованных преступных сообществ (ОПС) отдельно от других заключенных, говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента. С такой инициативой выступили депутаты от «Единой России» – глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители: Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

Согласно законопроекту для содержания таких осужденных могут быть использованы как другие помещения, так и камеры штрафных изоляторов. Содержание в указанных помещениях не будет являться для них наказанием, говорится в законопроекте. По словам Пискарева, по действующему закону отдельно от других заключенных содержатся повторно осужденные за опасные или особо опасные преступления, а также те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы. Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность, уверен он. «Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключенных, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами. Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных», – объяснил политик.

В феврале 2019 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за создание ОПС или участие в нем. Речь идет об увеличении штрафов за создание ОПС с 1 млн до 5 млн руб. Василий Пискарев уверен, что изоляция лидеров преступных группировок нужна для эффективной работы этого проекта, сообщает ТАСС. По его словам, отдельно также предлагается содержать подозреваемых и обвиняемых в руководстве ОПС.