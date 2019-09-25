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Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз. За ее переизбрание проголосовали сенаторы на заседании в среду, решение было принято единогласно. Кандидатуру Матвиенко выдвинул первый вице-спикер палаты Николай Федоров, альтернативных кандидатов на этот пост не было.

Ранее Матвиенко была переназначена сенатором от Санкт-Петербурга. Такое решение принял новый губернатор Александр Беглов, который победил на выборах 8 сентября.

Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Весной «Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко. Наиболее вероятным кандидатом на пост спикера Совета Федерации назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Через месяц после этой публикации из газеты ушли два журналиста – Иван Сафронов и Максим Иванов. Они утверждали, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Следом уволились все сотрудники отдела политики газеты.