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Песков прокомментировал публикацию разговора Зеленского и Трампа

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Публикация телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского – это исключительно внутреннее дело США и Украины, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы – будь то телефонный разговор или очная беседа – это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере, нечасто встречалось доселе», – сказал Песков.

25 сентября администрация президента США опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. Ранее разговор оказался в центре скандала. Трампа заподозрили в том, что во время беседы он пытался повлиять на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. 25 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Трамп в ответ заверил журналистов, что эта история только пойдет ему на пользу.

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На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

Ведомости
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В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия». Согласно документу, в 2020 г. ему планируется выделить около 685 млн руб., в 2021 г. – более 830 млн руб., а в 2022 г. – 169 млн руб.

В июле Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило правила выделения субсидий на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала», который должен стать аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом «Википедии». В документе перечислялись статьи расходов: различная литература, подписка на периодические издания и платные интернет-ресурсы, съемки в музеях, театрах, архивные материалы, разработка программного обеспечения.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

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СКР назвал основные версии жесткой посадки Boeing в Барнауле

Ведомости
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Причиной жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле могла стать ошибка пилотирования или некачественное техническое обслуживание судна перед вылетом, заявили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета на транспорте.

«Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов», – отметили в пресс-службе. Предварительное следствие будет вестись два месяца, уточнили в СКР.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета (ч. 1 ст. 263 УК).

В среду, 25 сентября, в 17.21 мск в аэропорту Барнаула во время посадки у Boeing 767-300 загорелась задняя правая стойка шасси. Пожар быстро потушили, пассажиров эвакуировали. Всего на борту находились 344 человека – 334 пассажира и 10 членов экипажа. Во время эвакуации пострадали 56 пассажиров, большинство из них получили телесные повреждения. В больницу был доставлен один пассажир, состояние его здоровья удовлетворительное.

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Московский суд отказался рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании «Русская фильм группа» (РФГ), снявшей фильм «Вий», о взыскании около 217 млн руб. с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.

В августе конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров потребовал взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Кинокомпания финансировала фильм «Тайна печати дракона», но доход с него банкротящаяся РФГ получить пока не может, указывал управляющий. China Film Group – сопродюсер «Тайны печати дракона», а Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли. Из-за процессуальных нарушений иск был оставлен без движения.

В начала сентября суд по просьбе Бодрова освободил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утвердил на эту должность Наталью Никифорову. Она 20 сентября обратилась с ходатайством о возвращении иска к Шварценеггеру, Чану и China Film Group Corporation. Суд удовлетворил ее просьбу.

Продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин, в свою очередь, называл требования РФГ «совершенно пустыми» и бесперспективными. Продюсеры фильма подали встречный иск к Бодрову в защиту Джеки Чана и Шварценеггера.

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Политика
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Кремль заявил об отсутствии понимания со стороны НАТО в вопросе о ракетах

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин направил в основные страны Европы и Азии, а также в международные организации послание, предложив ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). «Президент Путин продолжает, несмотря на то что по вине Вашингтона произошел слом договора о РСМД, усилия, с тем чтобы не допустить роста напряженности, дестабилизацию обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет средней и меньшей дальности, что раньше было запрещено», – сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин в послании как раз призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружения. «Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили», – добавил пресс-секретарь.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается РСМД. В нем президент, по данным издания, заверил, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться США. Путин призвал американцев и их союзников взять на себя аналогичные обязательства.

Договор о РСМД между СССР и США предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла эти обвинения, в ответ заявив о нарушениях со стороны Вашингтона.

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Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к Lerage Holdings на 2,6 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к кипрской компании Lerage Holdings Limited на 2,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс». В сумму исковых требований вошли 2,4 млрд руб. номинальной стоимости облигаций и 157,4 млн руб. купонного дохода. Суд также постановил взыскать проценты, начисленные с 22 марта прошлого года по день исполнения обязательств.

Помимо этого суд оставил без рассмотрения совместные требования банка и компании «Синум групп» к Lerage Holdings на 2,6 млрд руб., заявленные при подаче иска.

Lerage Holdings была поручителем московской компании «ПСН проперти менеджмент» при выпуске облигаций.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к «ПСН проперти менеджмент» о взыскании 2,6 млрд руб. долга по облигациям. Помимо этого суд взыскал с «ПСН проперти менеджмент» в пользу московского «Синум групп» 7,6 млрд руб. номинальной стоимости облигаций, 490,8 млн руб. купонного дохода и проценты за пользование чужими деньгами с 22 марта 2018 г. по дату фактической уплаты долга. В марте суд объединил в одно производство иски «Синум групп» и Промсвязьбанка к «ПСН проперти менеджмент» о взыскании 10,6 млрд руб. Объединение суд обосновал тем, что у исков одинаковые причины подачи.

В декабре 2017 г. Центробанк решил провести санацию Промсвязьбанка. В прошлом году правительство передало банк Росимуществу и сделало его основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Ранее банк принадлежал братьями Алексею и Дмитрию Ананьевым.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Политика
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Саудовский кронпринц впервые прокомментировал убийство журналиста Хашкаджи

Ведомости
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал свою ответственность в ситуации с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Об этом говорится в анонсе документального фильма, который выйдет на телеканале PBS 1 октября. Ранее кронпринц не комментировал гибель саудовского корреспондента.

В видеоролике Мухаммед ибн Салман говорит, что несет ответственность за случившееся, поскольку «был на службе» в то время, когда это произошло. «Я беру на себя всю ответственность», – заявил принц. При этом он настаивает, что не был осведомлен о происходящем с Хашкаджи. В королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, у которых свои задачи, добавил Мухаммед ибн Салман. Невозможно знать, что делает каждый из них, пояснил он. Так он ответил на вопрос о том, что подозреваемые в убийстве журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных бизнес-джетах королевского авиапарка.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи, критиковавший в своих материалах саудовские власти, пропал 2 октября 2018 г. после того, как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он прибыл туда для получения документов, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Из здания консульства журналист так и не вышел.

Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что журналист пропал после того, как покинул дипломатическое учреждение. Однако 20 октября они признали, что журналист был убит на территории консульства. Генпрокуратура королевства также сообщила, что по подозрению в гибели Хашкаджи задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. Обвинения в причастности к убийству в итоге были предъявлены 11 подданным королевства, пятерым из них грозит смертная казнь.

Политика
Новости

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Устинову

Ведомости
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Московский городской суд отложил на 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Судье потребовалось время, чтобы изучить видеодоказательства.

Приобщить к делу видеозапись с задержанием Устинова на несогласованном митинге в Москве попросил потерпевший сотрудник Росгвардии Александр Лягин. Защита выступила против, заявив, что видео уже есть в материалах дела. Кроме того, по словам адвокатов, источник видеозаписи, которую попросил приобщить Лягин, неизвестен: она скачана с YouTube. Видео, которое суду предоставила защита, получено от свидетелей и очевидцев, заявили адвокаты.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа. Актер вину не признал. По его словам, на митинге он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор Устинову.

Дело актера вызвало широкий резонанс, в его поддержку высказались многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить Устинова за сутки собрала более 100 000 подписей.

На заседании 26 сентября прокурор заявил, что не оспаривает факт преступления, но считает приговор актеру чрезмерно жестким. По мнению прокуратуры, исправление осужденного возможно без его изоляции от общества, а суд первой инстанции не учел смягчающих обстоятельств. Адвокаты Устинова потребовали полностью оправдать их подзащитного. По мнению защиты, Тверской суд вынес незаконный и необоснованный приговор на основе противоречивых данных, которые не доказывают вины актера.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова

Политика
Новости

После жесткой посадки самолета Azur Air в Барнауле возбуждено уголовное дело

Ведомости
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Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула, в результате которой пострадали 56 человек, один из них в больнице. Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), сообщили в СКР.

Инцидент произошел 25 сентября в 21.21 по местному времени (14.21 мск). Самолет летел в Барнаул из вьетнамского города Камрань. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. По данным Azur Air, на борту находился 331 человек. В МЧС сообщали, что у Boeing загорелась стойка шасси во время пробега по полосе. Самолет затормозил и остановился в конце ВПП, после чего экипаж начал немедленную эвакуацию пассажиров.

Экстренную посадку самолета сначала спутали с учениями МЧС, проходившими в городе 25 сентября, сообщал журналистам заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. По его словам, сначала никто не поверил, что ситуация с посадкой реальная и что действительно необходимо принимать меры. Все службы сработали своевременно и эффективно, сказал он.

Политика
Новости

Суд отменил приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области

Ведомости
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Суд Еврейской автономной области отменил приговор бывшему губернатору региона Александру Винникову, который в июле был приговорен к условному сроку за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Степана Гурского. Дело Винникова направлено на новое рассмотрение.

По словам защитника, решение первой инстанции было отменено как незаконное. Дело будет пересматривать тот же Биробиджанский районный суд, но в ином составе, добавил адвокат. Он отметил, что до пересмотра его подзащитный останется под подпиской о невыезде.

В отношении Винникова было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК). Поводом послужили результаты проверок Федеральной службы безопасности и Федеральной антимонопольной службы. По версии следствия, в 2014–2015 гг. Винников вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором местной компании склонил руководителя управления к закупкам на фиктивных торгах медицинского оборудования для онкологического диспансера по завышенной стоимости. Ущерб от их действий оценивается на сумму более 24 млн руб.

В середине июля Биробиджанский районный суд приговорил Винникова к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на три года. Вину бывший губернатор не признал, его защита обжаловала приговор, попросив оправдать политика. Обвинение просило для Винникова четыре года колонии общего режима.

После того как экс-губернатору был вынесен приговор, Генпрокуратура обжаловала его, сочтя слишком мягким. Винников возглавлял Еврейскую автономную область с 2010 по 2015 г.

Экономика
Новости

Суд отменил начисления за выплату дивидендов в офшор впервые за пять лет

Ведомости
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Компания по бурению нефтегазовых скважин «КСА дойтаг дриллинг» (подрядчик консорциума Sakhalin Energу) оспорила доначисление почти 40 млн руб. налогов за выплату дивидендов в офшор, говорится в решении Арбитражного суда Сахалинской области. Первым на это обратил внимание РБК. Юристы называют случай исключительным, так как за последние пять лет дела, касающиеся получателя дохода при выплате дивидендов в офшорные юрисдикции, разрешались только в пользу налоговых органов.

«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», – сообщил РБК юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин.

Во время выездной проверки налоговая доначислила компании 39,7 млн руб. налогов и пени, говорится в решении суда. В 2014 г. компания перечислила 99% прибыли кипрской KCA Deutag Holding Ltd. на счет в британском банке HSBC. Чтобы избежать двойного налогообложения, с дивидендов был уплачен налог по льготной ставке 5% по соглашению с Кипром. Однако налоговая посчитала, что кипрскую фирму создали специально для налоговой выгоды и транзита средств в Великобританию, а фактическим получателем дохода была материнская KCA European Holding Ltd. в Великобритании, которой принадлежало 100% кипрской фирмы. Российской компании пересчитали налог под 10% по соглашению об избежании двойного налогообложения с Великобританией.

По данным компании, $9 млн полученных дивидендов кипрская компания заняла KCA Deutag Gmbh (Германия), с полученных за 2014–2017 гг. доходов по процентам компания заплатила налоги на Кипре. Расчеты показали, что если бы российская компания выдала заем напрямую, общая сумма налогов к уплате в России была бы меньше фактической. Утверждение о том, что компания была создана специально для налоговой выгоды, опровергли тем, что ее учредили в 2003 г. и она вела реальную предпринимательскую деятельность.

Бизнес
Новости

Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года

Ведомости
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Обязательная электронная маркировка молочной продукции начнется в России 1 июня 2020 г., говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли. Соответствующий проект распоряжения правительства был одобрен на заседании госкомиссии 25 сентября.

Вопрос о маркировке готовых молочных продуктов – например, молока и сливок в потребительской упаковке, йогурта, кефира и творога, – возник еще в 2018 г.: маркировка обсуждалась как альтернатива другой контрольной системе – электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Эта система с июля 2018 г. отслеживает путь продуктов «от поля до прилавка» через сопроводительные документы – ветеринарные сертификаты. С июля 2018 г. система «Меркурий» уже стала обязательной для продукции животного происхождения, включая сырое молоко.

Премьер Дмитрий Медведев поддерживал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказывали «Ведомостям» чиновники весной 2019 г. По их словам, премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий». Речь о том, чтобы на этапе поставки сырья работал «Меркурий», а от завода – маркировка, пояснял федеральный чиновник.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020 г. Оператором пилотного проекта выступает Центр развития перспективных технологий.

Крупнейшие российские производители молочной продукции оценили затраты на внедрение новой системы маркировки их товаров более чем в 25 млрд руб. Такие деньги потребуются на покупку и установку принтеров для печати марок.

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