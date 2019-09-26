Песков прокомментировал публикацию разговора Зеленского и Трампа
Публикация телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского – это исключительно внутреннее дело США и Украины, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы – будь то телефонный разговор или очная беседа – это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере, нечасто встречалось доселе», – сказал Песков.
25 сентября администрация президента США опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. Ранее разговор оказался в центре скандала. Трампа заподозрили в том, что во время беседы он пытался повлиять на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. 25 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Трамп в ответ заверил журналистов, что эта история только пойдет ему на пользу.