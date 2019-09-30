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Кремль назвал условие публикации стенограмм разговоров Путина и Трампа

Кремль обсудит возможность публикации стенограмм разговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, если такое предложение поступит от американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля в отношении требований американских демократов о публикации стенограмм разговоров Путина и Трампа.

«Что касается стенограмм разговоров, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон, это такая дипломатическая практика. А говоря, наверное, конкретнее, дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает», – отметил Песков. В целом все, что касается этой темы, Москва считает внутренним делом США, отметил представитель Кремля. Он добавил, что российская сторона не вмешивалась в эти вопросы и не планирует.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским коллегой мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что Белый дом принял меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

После этого председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что законодатели из демократической партии США хотят ознакомиться с содержанием бесед Трампа и Путина. «Первостепенная необходимость – обеспечить национальную безопасность США и выяснить: во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», – пояснил Шифф.