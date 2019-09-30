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Кремль прокомментировал совпадение нового приговора Устинову с пожеланием Золотова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог объяснить полное совпадение нового приговора актеру Павлу Устинову с рекомендацией руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Ранее Золотов предложил назначить Устинову один год условного наказания вместо 3,5 года реального лишения свободы, к которым суд приговорил его ранее.

«Это я никак не могу объяснить. Это нужно, наверное, спрашивать в суде», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. На уточняющий вопрос, нельзя ли рекомендацию Золотова назвать влиянием на суд, Песков не ответил, сказав лишь: «Конечно, влияние на суд является недопустимым». Комментировать решение апелляционной судебной инстанции, смягчившей приговор актеру Устинову, Песков не стал, напомнив, что Кремль никогда не комментирует решения судов.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в насилии в отношении бойца Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, из-за действий Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Прокурор требовал для актера шесть лет заключения, а тот свою вину не признавал и утверждал, что случайно оказался на акции и не сопротивлялся при задержании. Золотов позже заявил, что Устинову достаточно было назначить один год условно.

Генпрокуратура 19 сентября попросила изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы. 30 сентября Мосгорсуд заменил приговор актеру на год условно с испытательным сроком в два года. Прокурор в ходе заседания подчеркнул, что не оспаривает факт преступления, но считает прежний приговор чрезмерно жестким. Адвокаты Устинова требовали оправдать актера полностью. Они утверждали, что суд первой инстанции вынес незаконный и необоснованный приговор на основе противоречивых данных, которые не доказывают вины актера.