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МИД России прокомментировал новые санкции США

Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России. Ведомство считает, что попавшие под них россияне, коммерческие организации, воздушные и морские суда были выбраны произвольно.

«Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным», — отмечается в сообщении министерства.

По мнению российского МИД, подобные шаги отражают внутриполитический кризис США. Министерство пообещало ответить на новые ограничения и призвало американскую сторону «прекратить бестолковые игры в санкции».

США 30 сентября ввели санкции против Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. По данным американского минфина, они связаны с Агентством интернет-исследований, известным как «фабрика троллей». Ранее организацию обвиняли во вмешательстве в выборы США в 2016 г. Кроме того, новые ограничения были введены против трех самолетов и яхты, которые, по информации США, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину, а также компаний, которые он использует для управления своей «роскошной личной собственностью».