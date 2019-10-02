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Ресторан «Армения» отсудил у оппозиционеров 241 000 рублей за акцию 27 июля

Тушинский районный суд частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к оппозиционерам, передает «Медиазона». С них решено взыскать 241 520 руб. Истец требовал от них возместить упущенную выгоду, поскольку из-за акции протеста 27 июля пришлось на весь день закрыть ресторан и отменить банкет. Всего ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской) требовало от оппозиционеров 551 847 руб.

Ответчиками выступали Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Ранее Коптевский районный суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги», взыскав с оппозиционеров 3,4 млн руб. за вытоптанные участниками акции газоны, поломанные кустарники и дополнительную уборку улиц. Тот же суд удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о возмещении 1,2 млн руб. убытков, которые понесла организация из-за проведения акции 27 июля. Суд установил, что из-за не согласованной с властями города акции произошли задержки общественного городского транспорта. С оппозиционеров взыскали недополученные организацией средства, признав их организаторами мероприятия, поскольку они размещали призывы выйти в центр города в тот день в социальных сетях.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.