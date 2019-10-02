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Ресторан «Армения» отсудил у оппозиционеров 241 000 рублей за акцию 27 июля

Ведомости
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Тушинский районный суд частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к оппозиционерам, передает «Медиазона». С них решено взыскать 241 520 руб. Истец требовал от них возместить упущенную выгоду, поскольку из-за акции протеста 27 июля пришлось на весь день закрыть ресторан и отменить банкет. Всего ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской) требовало от оппозиционеров 551 847 руб.

Ответчиками выступали Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Ранее Коптевский районный суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги», взыскав с оппозиционеров 3,4 млн руб. за вытоптанные участниками акции газоны, поломанные кустарники и дополнительную уборку улиц. Тот же суд удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о возмещении 1,2 млн руб. убытков, которые понесла организация из-за проведения акции 27 июля. Суд установил, что из-за не согласованной с властями города акции произошли задержки общественного городского транспорта. С оппозиционеров взыскали недополученные организацией средства, признав их организаторами мероприятия, поскольку они размещали призывы выйти в центр города в тот день в социальных сетях.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

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Политика
Новости

РБК назвал основного кандидата на пост директора ФСИН

Ведомости
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Основной кандидат на должность директора ФСИН – Вадим Баланин, начальник управления «Л» в этом ведомстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСИН.

По словам одного из собеседников издания, Баланин пришел во ФСИН в 2012 г. До этого он работал в управлении «М» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением Минюста, МЧС, МВД.

Управление «Л» во ФСИН – неформальное название ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН», рассказал источник. Оно состоит из шести управлений и восьми отделов, его сотрудники занимаются техническим сопровождением оперативной деятельности ведомства, отметил собеседник.

Кандидатуру Баланина поддерживает генерал ФСБ Сергей Аппатов, занимающий сейчас пост заместителя руководителя Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, подчеркнул источник. В 2017 г. Алпатов возглавлял управление «М» в СЭБ ФСБ.

Источники РБК также сообщили, что временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель руководителя ведомства. Он же является одним из трех – помимо Баланина – кандидатов на должность директора ФСИН, пишет издание. Другие кандидаты на пост, по данным РБК, – Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН, и Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель директора Росгвардии.

Накануне, 1 октября, «Интерфакс» и РБК написали о том, что директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку. По данным «Интерфакса», ему исполнилось 65 лет, а это предельный возраст нахождения на службе.

Официально информация об отставке Корниенко не подтверждалась.

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Бизнес
Новости

UCP Ильи Щербовича инвестировал в стартап по цифровизации нефтяных скважин

Ведомости
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Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича и фонд Rusnano Sistema SICAR, созданный «Роснано» и АФК «Система», решили инвестировать $5 млн в развитие компании – резидента «Сколково» «Геосплит», разработавшей технологию маркировки и диагностики горизонтальных нефтяных и газовых скважин, пишет РБК со ссылкой на представителей UCP и фонда.

По их информации, UCP и Rusnano Sistema SICAR принимают участие в инвестиционном раунде B, предполагающем вывод проекта на прибыль. UCP стала основным инвестором этого раунда. Rusnano Sistema SICAR еще в декабре 2017 г. инвестировал в стартап $1,5 млн в ходе первого инвестиционного раунда, став владельцем 14,5% компании. Таким образом, общий объем привлеченных инвестиций на данный момент составил $6,5 млн. Доли инвесторов в капитале стартапа после второго раунда представители компаний не раскрыли. По данным «СПАРК-Интерфакса» на 6 августа этого года, 100% «Геосплита» принадлежит «Геосплит холдингу», 69% которого находится в собственности у Татьяны Гурьяновой (супруга президента «Геосплита» Андрея Гурьянова).

«Средства инвестированы в компанию для развития международного бизнеса и реализации проектов по цифровизации разработки месторождений на основе данных маркерного мониторинга», – заявил РБК представитель «Геосплита». По его словам, среди российских компаний разработанную технологию применяют «Новатэк» и «Лукойл».

«Геосплит» представляет собой нефтесервисную компанию полного цикла, она разработала технологию маркерных внутрискважинных исследований для нефтегазовой индустрии. Эта технология используется для диагностики и мониторинга притока нефти и газа в скважинах и для интерпретации big data. Сама компания оценивает рынок исследований горизонтальных скважин в России в 20–25 млрд руб. в год.

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Политика
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Трамп назвал процедуру импичмента государственным переворотом

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал процедуру его импичмента, запущенную членами американской демократической партии, государственным переворотом. Об этом он написал в Twitter.

«Я прихожу к выводу, что то, что происходит [в США], это не импичмент, а госпереворот. Он проводится с намерением отобрать у народа власть, голос, свободы, вторую поправку, религию, армию, стену на границе, а также права, которые даны им Богом как гражданам Соединенных Штатов Америки», – подчеркнул Трамп.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября.

Это произшло после скандала с разговором между американским президентом и украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшимся в июле. Трампа заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал запуску расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора. Во время него Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины, назначенный им, изучит эту ситуацию.

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Недвижимость
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Роспотребнадзор добился закрытия 19 хостелов в Москве с начала года

Ведомости
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Роспотребнадзор с начала года добился через суд закрытия в Москве 19 хостелов, а за последние четыре года – более 130 хостелов, говорится в сообщении ведомства. Мини-гостиницы были закрыты из-за грубых нарушений требований санитарного законодательства, в том числе из-за размещения хостелов в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без создания отдельного входа.

В 2018 г. на основании судебных решений были закрыты 35 хостелов, в 2017 г. – 29 хостелов, в 2016 г. – 53 хостела, уточнило ведомство.

С 1 октября вступили в силу поправки в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса России. Эти поправки ограничивают открытие гостиниц и хостелов в многоквартирных жилых домах. Владельцам хостелов необходимо переоформлять жилое помещение в нежилое. При этом, согласно поправкам, нежилым помещением в многоквартирном доме могут быть признаны только квартиры, находящиеся на первом и втором этажах при условии, что под ними расположено нежилое помещение. Помимо этого мини-гостиница должна иметь отдельный вход с улицы.

Разработка соответствующего законопроекта велась на протяжении четырех лет. Первую редакцию поправок отклонил Совет Федерации и предложил перенести срок вступления их в силу на 1 января 2020 г. После этого была созвана специальная комиссия, в которую вошли депутаты и сенаторы. 3 апреля комиссия достигла на заседании компромисса. Парламентарии и сенаторы решили, что поправки вступят в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.

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Стиль жизни
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Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Ведомости
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Умер композитор Гия Канчели, сообщает грузинский телеканал «Имеди». Ему было 84 года.

По данным «Рустави 2», в последнее время Канчели тяжело болел и в августе проходил лечение в больнице. Жил он Бельгии, но в последнее время находился в Грузии, отмечает телеканал.

Канчели родился в 1935 г. Учился в Тбилиси – на геологическом факультете Тбилисского университета и Тбилисской консерватории. Был заведующим музыкальной частью Тбилисского театра имени Шоты Руставели и секретарем Союза композиторов Грузинской ССР.

Композитор писал музыку для фильмов Георгия Данелии, в частности для «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй». Он автор и больших симфонических произведений. Написанная им в 1977 г. симфония In memoria Michelangelo («Памяти Микеланджело») принесла ему международное признание.

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Технологии
Новости

«Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard

Ведомости
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Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard). Об этом сами компании сообщили «Коммерсанту».

Как рассказал представитель оператора, абоненты смогут покупать игры Blizzard, оплачивать доступ к принадлежащему ей сервису Battle.net со счета мобильного телефона. По его словам, в дальнейшем «Мегафон» планирует обеспечить бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах.

Это первое подобное сотрудничество для российской телеком-отрасли, подчеркнул представитель сотового оператора. В будущем, сообщил он, на «Мегафон игры» планируется привлекать и других крупных разработчиков и издателей. Зарабатывать оператор намерен на росте лояльности действующих абонентов, а также комиссии от продажи отдельных сервисов и услуг, добавил представитель.

Blizzard известна такими играми, как World of Warcraft и Overwatch, StarCraft, WarСraft, Diablo и Hearthstone. По данным агентства Newzoo, Activision Blizzard по итогам 2018 г. занимала пятое место по игровой выручке в мире с 6,9 $млрд. Она уступила Tencent, Sony, Microsoft и Apple.

Своих показателей в России Blizzard Entertainment не раскрывает.

Бизнес
Новости

Wildberries начала сотрудничать с самозанятыми

Ведомости
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Онлайн-ритейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами. Об этом рассказал «Коммерсанту» директор по развитию компании Вячеслав Иващенко.

По его словам, таким образом ритейлер планирует привлечь к 2020 г. до 3000 новых партнеров. Работа с малым бизнесом – часть стратегии на 2019 г., сейчас с компанией работают 15 000 поставщиков, из которых 9000 – представители малого и среднего бизнеса, отметил Иващенко.

С Wildberries могут работать начинающие производители одежды, обуви, аксессуаров и сувениров, перечислил директор по развитию.

Взаимоотношения с поставщиками, в частности самозанятыми, происходят в электронном виде на специальном портале, отмечает «Коммерсантъ». В марте этого года Wildberries снизила комиссию с 38 до 19%. А в июле компания начала открывать центры экспертизы, объединяющие образовательные и логистические функции для поставщиков.

Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер. Его оборот за 2018 г., по данным Data Insight, составил 111,2 млрд руб. В августе число собственных пунктов выдачи заказов компании достигло 5000, они расположены в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В сентябре компания объявила, что планирует построить логистический центр в Словакии для выхода на рынки в Европе.

Политика
Новости

NASA ведет переговоры о местах на «Союзах» для полетов к МКС

Ведомости
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с «Роскосмосом» о закупке дополнительных мест на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию после весны 2020 г. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максима Харламова.

В 2011 г. американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle вывели из эксплуатации. После этого экипажи на МКС доставляли только российские корабли «Союз». В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Источник агенства в ракетно-космической отрасли сообщал, что старт первого корабля Starliner без экипажа запланирован на 28 октября, но срок могут перенести на более поздний.

В августе генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявлял журналистам, что полеты европейских космонавтов на МКС могут продолжать осуществляться на российских кораблях «Союз», если будет достигнута соответствующая договоренность с «Роскосмосом». До этого руководитель постоянного представительства Европейского космического агентства в Москве Рене Пишель заявил о прекращении полетов на «Союзах» и дальнейшем использовании американских кораблей.

Политика
Новости

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Ведомости
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Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху». К весне 2020 г. госкорпорация должна завершить полуторагодовой этап поглощения ОАК.

По данным издания, первый вариант включает очистку баланса предприятий от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей, а также приведение складских запасов в соответствие с производственной программой. Во втором варианте предлагается сократить мощность заводов и их персонал. В третьем варианте «Ростех» кроме оптимизации рассчитывает на господдержку спроса на российские самолеты. Предлагается создать лизинговую авиакомпанию на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая бы эксплуатировала только SSJ 100 и МС-21 и обслуживала региональные перевозки. От государства также потребуется субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу.

Уточняется, что все варианты развития включают госсубсидии на 350 млрд руб. для погашения долгов прошлых лет. Общий банковский долг ОАК по состоянию на август составлял 509 млрд руб. Получение субсидии позволит сократить долг до 159 млрд руб., из которых 89 млрд руб. также потребуется реструктурировать.

В «Ростехе» «Коммерсанту» сообщили, что ни один из предложенных вариантов не является для них приоритетным. Это не готовые решения, а именно сценарии, пояснили в госкорпорации. По данным источника издания, знакомого с ситуацией, министр транспорта Евгений Дитрих оценивает проект по созданию авиакомпании негативно. В Минтрансе считают неочевидной целесообразность проекта. В секретариате курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова сообщили, что знают об идее «Ростеха», но «на сегодня она не имеет финансово-экономической проработки».

Политика
Новости

Bloomberg: конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов

Ведомости
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Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на $39 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

О продаже 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin может быть официально объявлено 2 октября, рассказал один из представителей администрации США. По данным агентства, Украина запросила оружие в начале лета 2018 г. В прошлом году США уже продали Киеву более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin. Текущий контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной конгрессом в прошлом году, говорится в сообщении.

Отличительная особенность Javelin – головка самонаведения, реализующая принцип «выстрелил и забыл», и атака на цели сверху, где бронезащита слабее. Комплексы предыдущих поколений требовали наведения ракеты оператором до поражения цели.

Во время скандального телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля Зеленский заявил, что Киев готов продолжить сотрудничество и купить дополнительную партию Javelin, отмечает агентство. В мае 2019 г. вооруженные силы Украины впервые провели испытания противотанковых ракетных комплексов.

Технологии
Новости

Меган Маркл подала в суд на Daily Mail

Ведомости
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издательство Associated Newspapers (Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и др.) из-за незаконной публикации ее личного письма. Об этом говорится в официальном заявлении ее мужа принца Гарри.

Принц Гарри отмечает, что его жена стала жертвой британских таблоидов. «Я потерял свою мать, и я вижу, как сейчас моя жена становится жертвой этих же мощных сил», – приводятся в сообщении его слова. По мнению герцога Сассекского, безжалостная кампания, которую ведут таблоиды против его жены, усилилась за последний год.

Поводом для иска стала статья в Mail on Sunday, опубликованная в воскресном издании газеты Daily Mail, уточнет Financial Times. В этом материале издание опубликовало выдержки из письма Маркл к своему отцу Томасу Марклу. Представитель Mail on Sunday заявил, что газета будет продолжать поддерживать опубликованный материал.

Представлять интересы Маркл в суде будет Schillings. Среди клиентов компании была, к примеру, Джоан Роулинг.

Мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 г. Расследование французских властей установило, что водитель автомобиля, в котором находилась принцесса Диана, потерял управление. Однако многие обвиняли в ее смерти преследование папарацци. «В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса», – цитировало BBC графа Спенсера, брата принцессы Уэльской.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

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