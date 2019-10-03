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MGM Resorts выплатит $800 млн пострадавшим в массовом расстреле в Лас-Вегасе

Компания MGM Resorts, управляющая сетью отелей, согласилась выплатить от $735 млн до $800 млн пострадавшим в массовом расстреле, произошедшем в Лас-Вегасе в 2017 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании и адвоката истцов Роберта Эглета.

В пресс-релизе уточняется, что сумма выплат будет зависеть от общего числа истцов, которые согласятся участвовать в урегулировании обвинений. Компенсации будут выплачены до конца 2020 г.

Трагедия произошла 1 октября 2017 г. на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Американец Стивен Пэддок из окна своего номера в гостинице Mandalay Bay (принадлежит MGM Resorts) начал стрелять по посетителям фестиваля, проходившего неподалеку. В результате погибли 58 человек, пострадали почти 500. Стрелок покончил с собой до того, как полиция попала в его номер.

Расстрел стал самым массовым в истории США.