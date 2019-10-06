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Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области

Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС. В автобусе находились 29 человек, десять из них были госпитализированы. По предварительным данным, погибших нет. Детей в автобусе не было.

В автобусе находились туристы из Саратовской области, они возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода – через село Большое Болдино в Саратов, уточняет «Интерфакс». По данным агентства, в больницы доставлены 20 человек. Остальные пассажиры будут отправлены в гостиницу в селе Большое Болдино.

Виновником аварии ГИБДД считает водителя автобуса, сообщает ТАСС. По предварительной версии, он не справился с управлением на повороте, что и привело к опрокидыванию автобуса. Эту информацию подтвердил собеседник «РИА Новости» в региональном управлении ГИБДД.

Из-за аварии движение на дороге было затруднено.