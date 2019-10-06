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Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области

Ведомости
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Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС. В автобусе находились 29 человек, десять из них были госпитализированы. По предварительным данным, погибших нет. Детей в автобусе не было.

В автобусе находились туристы из Саратовской области, они возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода – через село Большое Болдино в Саратов, уточняет «Интерфакс». По данным агентства, в больницы доставлены 20 человек. Остальные пассажиры будут отправлены в гостиницу в селе Большое Болдино.

Виновником аварии ГИБДД считает водителя автобуса, сообщает ТАСС. По предварительной версии, он не справился с управлением на повороте, что и привело к опрокидыванию автобуса. Эту информацию подтвердил собеседник «РИА Новости» в региональном управлении ГИБДД.

Из-за аварии движение на дороге было затруднено.

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Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Ведомости
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Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам Ушакова, теоретически встреча возможна, но практически вопрос еще не прорабатывался. Россия от таких встреч никогда не отказывается, подчеркнул помощник президента.

Конкретики относительно встречи Путина и Трампа в Чили пока нет, сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Чили 16–17 ноября.

Ушаков также рассказал об увеличившихся шансах на проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Согласование «формулы Штайнмайера» по Донбассу приблизило встречу лидеров стран «четверки», пояснил представитель Кремля.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги

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МИД назвал враждебной акцией допрос депутата Госдумы сотрудником ФБР

Ведомости
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Москва глубоко возмущена и заявляет решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой, говорится в комментарии Министерства иностранных дел России. По мнению ведомства, это очередная враждебная акция, нацеленная на ухудшение российско-американских отношений.

По мнению МИДа, допрос Юмашевой говорит либо о том, что Вашингтон не способен контролировать собственные спецслужбы, либо что власти США не стремятся к нормализации диалога с Россией. Американским властям стоит задуматься, к чему может привести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией, говорится в заявлении. Такая политика США недальновидна и опасна, резюмировал МИД.

Ранее российское посольство сообщило, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту допросил сотрудник ФБР. Детали и причины допроса не раскрываются, Юмашева отказалась от комментариев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил действия спецслужб США как циничную провокацию.

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Политика
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Зеленский заявил, что Трамп не выдвигал условий для их встречи

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление во время телефонного разговора летом. Об этом он заявил в интервью японскому агентству «Киодо». Зеленский также подчеркнул, что Трамп не выдвигал каких-либо условий для их личной встречи, в частности, президент США не требовал провести расследование в отношении сына Джозефа Байдена.

Кроме того, президент Украины отметил, что у него, согласно действующей конституции, нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

В США разгорелся политический скандал из-за июльского телефонного разговора президентов США и Украины, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Его политические оппоненты утверждают, что политик во время звонка пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих выборах.

Чтобы опровергнуть эту информацию, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Президент Украины позже заявил, что с ним не согласовывали этот шаг, но он не против публикации.

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Политика
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Турция начала стягивать войска и технику к границе с Сирией

Ведомости
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Турция направила дополнительные войска и военную технику на сирийскую границу, передает турецкий телеканал TRT. Это произошло после объявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о скором начале операции в Сирии.

По данным телеканала, десять бронетранспортеров с военной техникой, а также автобус с военнослужащими прибыли в субботу в город Акчакале в провинции Шанлыурфа.

Накануне Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции готовы в ближайшее время начать операцию по обеспечению безопасности на севере Сирии. Анкара стремится очистить приграничные территории от экстремистов и бойцов-курдов.

В ответ Сирийские демократические силы, в состав которых входят курдские отряды самообороны и которые пользуются поддержкой США, предупредили, что военная операция Турции на севере Сирии может вылиться в тотальную войну.

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Экономика
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Минфин спрогнозировал минимальный рост доходов россиян из-за кредитов

Ведомости
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Реальные доходы россиян в 2019 г. будут расти минимальными темпами, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, говорится в материалах Министерства финансов к проекту бюджета на 2020–2022 гг. Текст документа приводит ТАСС.

Согласно прогнозу Минфина, рост реально начисленной заработной платы россиян по итогам текущего года ожидается на уровне 1,5%. Но несмотря на это реальные располагаемые расходы вырастут примерно на 0,1%, как и в прошлом году. Отрицательная динамика сохраняется на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов по кредитам, поясняет ведомство.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в России у каждой второй семьи есть непогашенный кредит. Более половины респондентов (51%) во время проведенного летом опроса сказали, что у них или проживающих с ними родственников есть обязательства перед банками. Не имеют кредитов 48% опрошенных, 1% затруднился ответить.

О проблеме закредитованности населения неоднократно говорил министр экономического развития Максим Орешкин. В конце июня он раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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Бизнес
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Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» ушел в отставку

Ведомости
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Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» – в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщается на ее сайте. Хохлов подал заявление об увольнении после матча с «Оренбургом», который прошел 5 октября и завершился поражением москвичей. Руководство клуба приняло отставку. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, отмечается в сообщении.

Поражение в матче с «Оренбургом» стало для «Динамо» третьим подряд в играх Российской футбольной премьер-лиги. Всего команда, генеральным спонсором которой является банк ВТБ, в 12 турах чемпионата одержала две победы, проиграла шесть матчей и четырежды сыграла вничью. Сейчас «Динамо» находится в зоне вылета на 15-м месте в турнирной таблице.

Хохлов завершил карьеру футболиста в 2010 г. в «Динамо», после чего вошел в тренерский штаб команды. Пост главного тренера он занял в 2017 г.

Московский клуб «Динамо» – один из старейших российских футбольных клубов. В апреле ВТБ купил клуб за 1 руб., вернув себе контроль над ним. Новый стадион «Динамо» также является активом банка. После покупки клуба президент ВТБ Андрей Костин заявил, что намерен взять «Динамо» под управление, собрать лучших менеджеров и вывести команду в первую пятерку российских клубов.

Эволюция «Динамо». Как менялся один из главных стадионов страны

Технологии
Новости

PayPal отказалась от участия в проекте Facebook по выпуску криптовалюты

Ведомости
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Американская компания PayPal, являющаяся оператором международной платежной системы, отказалась участвовать в проекте Facebook по выпуску криптовалюты Libra. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление PayPal. Такое решение руководство компании объяснило желанием сосредоточиться на развитии существующего бизнеса.

При этом в заявлении отмечается, что PayPal поддерживает планы Facebook по выпуску криптовалюты и намерена в будущем сотрудничать с компанией. Руководителем проекта Libra является Дэвид Маркус, который ранее был президентом PayPal.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские корпорации Visa и Mastercard, а также ряд других компаний намерены отказаться от участия в проекте Facebook по выпуску криптовалюты. Причиной, по данным издания, стала критика Libra со стороны американских и европейских властей.

О планах выпустить собственную криптовалюту Facebook объявил в июне текущего года. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн – децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Кто разбогател на криптовалюте

Бизнес
Новости

Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от уплаты таможенных сборов

Ведомости
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В августе Счетная палата опубликовала бюллетень, в котором говорилось, что одна из российских авиакомпаний взяла в лизинг самолет за границей и занизила его стоимость при ввозе в Россию в 2,7 раза. В результате, по подсчетам аудиторов, бюджет недополучил более 100 млн руб. таможенных сборов. Название авиакомпании в сообщении Счетной палаты не указывается. Как выяснил РБК, речь идет о чартерном перевозчике iFly Airlines. Пресс-служба компании подтвердила изданию эту информацию.

Подобная схема уклонения от таможенных платежей была выявлена Счетной палатой впервые, сообщили РБК в ведомстве. Обнаруженные нарушения указывают на «коррупционные риски в деятельности должностных лиц Внуковской таможни», через которую проводился самолет, считают аудиторы. В компании, эксплуатирующей самолет, началась выездная таможенная проверка, сообщила изданию пресс-служба Внуковской таможни.

Авиакомпания iFly выполняет чартерные рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны для туроператоров Tez Tour и Tui. Базируется в московском аэропорту «Внуково». Первый рейс iFly состоялся в декабре 2009 г. Сейчас авиакомпания занимает 20-е место в России по объему перевозок.

В феврале текущего года гендиректора iFly Евгения Филатова признали виновным в даче взятки в особо крупном размере высокопоставленному чиновнику Росавиации. По версии следствия, за два года он передал представителю ведомства 2,16 млн руб., чтобы получить разрешение на разовые полеты в порядке чартерных международных сезонных рейсов. Филатов был приговорен к 3,5 г. условно и штрафу в 6 млн руб. В отношении него продолжается расследование по другому уголовному делу – о получении взяток.

Политика
Новости

Иран не подтвердил данные о скором освобождении российской журналистки

Ведомости
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Посольству России в Иране не подтвердили информацию о скором освобождении задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко. «Посол встречался, доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», – сказал он.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави и посол этой страны в Москве Мехди Санаи сообщали, что россиянку отпустят в ближайшее время. По словам Мусави, ее задержали «для дачи ряда объяснений».

О задержании Юзик в столице Ирана 4 октября сообщил журналист Борис Войцеховский. По его словам, корреспондентку заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы. Дочь Юзик позже уточнила, что судебное разбирательство назначено на 5 октября.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

Политика
Новости

Саудовская Аравия наградила орденом гендиректора РФПИ

Ведомости
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил орден имени короля Абдель-Азиза ибн Сауда II степени, торжественную церемонию награждения в Эр-Рияде провел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Как отмечается в сообщении фонда, Дмитриев был удостоен высшей награды королевства за первостепенный вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Гендиректор РФПИ стал первым россиянином, получившим этот орден, после президента Владимира Путина, который был награжден в 2007 г.

Церемония награждения прошла в преддверии визита российского лидера в Саудовскую Аравию.

Орден короля Абдель-Азиза – высший саудовский национальный орден. Он присваивается за выдающиеся заслуги перед королевством.

Дмитриев в 2017 г. был награжден в России орденом Александра Невского за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие страны. В 2018 г. гендиректор РФПИ получил звание кавалера национального ордена Почетного легиона по решению президента Франции Эмманюэля Макрона.

10 героев Путина. Кого в окружении президента награждали высшей военной наградой

Политика
Новости

МВД обнародовало детали поправок в ПДД из-за электросамокатов и моноколес

Ведомости
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В правилах дорожного движения (ПДД) может появиться новый термин – «средства индивидуальной мобильности», который будет включать электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, рассказал «Коммерсанту» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Пользователей этих транспортных средств обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью не более 20 км/ч. Такие поправки в ПДД готовят Минтранс и Госавтоинспекция.

По словам Митрошина, термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) будет объединять также сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Представитель МВД уточнил, что райдерам разрешат выезжать на проезжую часть в случае отсутствия велосипедной дорожки и тротуара. При этом они должны будут держаться на дороге как можно правее (как велосипедисты). Какое наказание ждет нарушителей правил, пока не сообщается.

В августе стало известно, что Министерство транспорта готовит изменения в ПДД, регламентирующие поведение пользователей электромеханических транспортных средств. Поправки планируется разработать до конца 2019 г.

Ранее московский Центр организации дорожного движения предлагал признать самокаты видом транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев. Пользователи электросамокатов и сигвеев регулярно оказываются на проезжей части, объяснял первый замруководителя организации Александр Ходаков. По его словам, многие водители с трудом адаптируются к поведению райдеров на дороге.

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