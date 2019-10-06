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Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам Ушакова, теоретически встреча возможна, но практически вопрос еще не прорабатывался. Россия от таких встреч никогда не отказывается, подчеркнул помощник президента.

Конкретики относительно встречи Путина и Трампа в Чили пока нет, сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Чили 16–17 ноября.

Ушаков также рассказал об увеличившихся шансах на проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Согласование «формулы Штайнмайера» по Донбассу приблизило встречу лидеров стран «четверки», пояснил представитель Кремля.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги