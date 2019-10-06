Песков рассказал о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения
Президент Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Он наслаждался природой, осенней тайгой», – цитирует Пескова «Интерфакс». Пресс-секретарь пообещал, что фото- и видеоматериалы из этой поездки будут доступны сегодня в полночь.
Путину 7 октября исполнится 67 лет. Песков отметил, что президент, как всегда, планирует отпраздновать день рождения в кругу родных и близких, на природе.
Кто из политиков приглашен на торжество, пресс-секретарь не раскрыл. В предыдущие два года на день рождения Путина прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, а летом 2013 г. президент России отмечал 61-летие в компании председателя КНР Си Цзиньпина.
В этом году день рождения Путина выпал на понедельник. Запланированы ли у президента какие-то рабочие встречи или телефонные переговоры на этот день, неизвестно.
Каких животных дарили Путину
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