Политика

Новости

Кремль прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы в США

В Кремле считают неприемлемыми задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», – сказал Песков.

Ранее российское посольство сообщило, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в США, в аэропорту Нью-Йорка допросил сотрудник ФБР. Детали и причины допроса не раскрываются, Юмашева отказалась от комментариев. Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил действия спецслужб США как циничную провокацию. По его словам, Юмашева получила приглашение на форум «Диалог Форт-Росс», американское посольство выдало ей визу, поэтому она находилась в Нью-Йорке на законных основаниях. Юмашева координирует в парламенте рабочую группу по связям с конгрессом США.

В МИД России также выразили протест в связи с допросом российского парламентария. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали этот инцидент очередной «враждебной акцией», нацеленной на ухудшение отношений двух стран.