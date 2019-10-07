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Путин проиндексировал зарплату себе и Медведеву на уровень инфляции

Президент Владимир Путин проиндексировал с 1 октября зарплату себе и премьеру Дмитрию Медведеву на уровень инфляции по итогам 2018 г. – 4,3%. Об этом говорится в соответствующем указе президента.

На эту же величину проиндексированы оклады руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы. Путин также увеличил на 4,3% зарплаты руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал индексацию зарплат президента, премьера и силовиков плановой, передает «РИА Новости».

В прошлом году Путин, согласно декларации о доходах, заработал 8,65 млн руб. В собственности президента – квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Путину принадлежат два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Медведев заработал в 2018 г. 9,9 млн руб., свидетельствует его декларация о доходах. Среди имущества премьера – квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21» и арендованный на 49 лет участок площадью 4700 кв. м. Жена премьера декларировала в прошлом году два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартиру в безвозмездном пользовании (367,8 кв. м) и автомобиль Volkswagen Golf.

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