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Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в нью-йоркском аэропорту

Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала провокацией свой допрос в аэропорту Нью-Йорка, передает телеканал «Россия 24». Она призвала не поддаваться и не обижаться на такие провокации. По ее мнению, нужно разделять американский народ и действия отдельных политических кругов, которые преследуют свои интересы, «пиарятся на российской теме».

Юмашева также считает свой допрос тенденцией в российско-американских отношениях. Она напомнила, что США отказались выдать визы некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в Генассамблее ООН.

Сотрудники ФБР 6 октября около часа допрашивали Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. Она прилетела в США, чтобы принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США. В Кремле назвали неприемлемыми задержание и допрос российского депутата.