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Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте России и Украины в Донбассе

Конфликт в Донбассе является внутриукраинским, Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста УНИАН. Тот просил Пескова прокомментировать высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что конфликт в Донбассе – это конфликт России и Украины.

Песков добавил, что в сложившейся ситуации важно, кто «готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов». «Главное – важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», – заключил представитель Кремля.

О том, что в Донбассе с 2014 г. идет конфликт между Россией и Украиной, Лукашенко заявил на форуме в Минске 8 октября. «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР – непризнанных, <...> их тоже избегать нельзя», – отмечал он (цитата по ТАСС). По мнению белорусского президента, решить этот конфликт можно лишь при участии «главных сторон». Белорусский лидер также призвал привлечь США к разрешению конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон сильно погружен в происходящее на Украине, а также в проблемы Крыма.

В начале октября участники контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера», которая предполагает особый порядок управления в Донбассе и график разведения сил. Эти два пункта являются условием проведения встречи «нормандской четверки» и требованием Москвы для подготовки первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Накануне, 7 октября, Киев сообщил о срыве договоренностей по отводу войск. Украинская сторона обвинила в этом ополченцев, якобы начавших обстрелы, а представители ЛНР и ДНР – Киев.