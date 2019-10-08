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Кремль предложил США форму участия в урегулировании конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко привлечь США к разрешению конфликта на Украине. По его словам, эта идея подключить Вашингтон к нормандскому формату (Россия, Украина, Германия и Франция) «не находит поддержки».

«Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям», – отметил Песков.

Ранее сегодня Лукашенко, выступая на форуме в Минске, предложил привлечь к решению конфликта в Донбассе США. По его мнению, Вашингтон сильно погружен в происходящее на Украине, а также в проблемы Крыма. Белорусский президент отметил, что в Донбассе с 2014 г. идет конфликт между Россией и Украиной. «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР – непризнанных, <...> их тоже избегать нельзя», – говорил он (цитата по ТАСС).

Песков в свою очередь заявил, что конфликт в Донбассе – внутриукраинский. Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Песков добавил, что в сложившейся ситуации важно, кто «готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов». «Главное – важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», – заключил представитель Кремля.