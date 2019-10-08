Россия и Турция перейдут на расчеты в нацвалютах
Минфин и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. Об этом говорится на сайте Минфина. С российской стороны документ подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.
Документ поможет сторонам постепенно перейти к использованию рубля и лиры при расчетах между двумя странами. Кроме этого планируется расширить возможности приема в Турции российских карт «Мир», а также подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) (российский аналог SWIFT). Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран, говорится в сообщении.
В декабре 2016 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. «Я предложил Путину заниматься торговлей в нацвалютах. Мы будем платить рублями за все, что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах», – сообщил Эрдоган. По итогам 2018 г. товарооборот между странами вырос на 16% и достиг $25,5 млрд, сообщает «РИА Новости».