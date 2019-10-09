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Путин призвал губернаторов «чувствовать пульс жизни»

Президент Владимир Путин призвал губернаторов быть чуткими к избирателям, чтобы стать успешными. Об этом он заявил на встрече с 19 региональными руководителями, избранными в сентябре 2019 г.

«Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта — и жизненного, и профессионального — для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — сказал президент, напутствуя собеседников. «Самое главное — чувствовать пульс жизни, то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь», — добавил Путин.

Судя по отзывам присутствовавших на встрече губернаторов, президент продолжил напутствовать их и в закрытой для прессы части. Путин призвал губернаторов «не бояться черновой работы», а также знать, чем заняты рядовые сотрудники их администраций, рассказал журналистам руководитель Крыма Сергей Аксёнов. Самое главное напутствие президента — «быть открытым», добавил губернатор Петербурга Александр Беглов: «Не чураться самых даже малейших проблем».