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Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера «Исламского государства»

Министерство обороны России не располагает достоверной информацией об американской спецоперации на северо-востоке Сирии, в ходе которой предположительно был ликвидирован лидер «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади был ликвидирован в ходе американской спецоперации. При этом он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам Трампа, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции.

Однако Минобороны заявило, что российские военные не оказывали никакого содействия пролету американской авиации. К тому же в последние дни не было зафиксировано ударов с воздуха в зоне деэскалации Идлиб средствами США или международной коалиции, добавило ведомство.

Кроме того, министерство усомнилось, что аль-Багдади мог приехать в Идлиб, поскольку вся неподконтрольная сирийскому правительству часть этой провинции контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в России). Данная группировка всегда уничтожала членов ИГ, поэтому пребывание там аль-Багдади требует доказательств, пояснило Минобороны.

Даже если лидер ИГ действительно был ликвидирован, никакого оперативного значения для обстановки в Сирии и для оставшихся в Идлибе террористов его смерть не имеет, заключило ведомство.

Летом 2017 г. Минобороны сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ при ударе российской авиации по южному предместью Ракки, однако эта информация тогда не подтвердилась.