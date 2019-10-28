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СМИ узнали о преемнике ликвидированного лидера ИГ

Новым лидером «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) после ликвидации Абу Бакр аль-Багдади стал Абдулла Кардаш, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в региональной разведке и на новостное агентство террористов Amaq.

Кардаш также известен как Хаджи Абдулла аль-Афари. Его назначение состоялось еще в августе. Источники издания сообщают, что к моменту гибели роль аль-Багдади в качестве лидера группировки была символической. «Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что делал Багдади, это говорил "да" или "нет" — не планируя», — рассказал собеседник. Ранее газета The New York Times со ссылкой на два источника сообщила, что информация о местонахождении лидера ИГ была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам президента США, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против Абу Бакра аль-Багдади — большой шаг в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера ИГ. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.