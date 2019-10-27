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NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен

Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.

В результате американским спецслужбам удалось установить приблизительное местонахождение лидера ИГ, сообщает издание. Полученные данные позволили руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точнее определить его местонахождение, а также направить в этот район людей для отслеживания его перемещений.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади ликвидирован в ходе американской спецоперации. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам Трампа, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против Абу Бакра аль-Багдади — большой шагом в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера «Исламского государства. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.