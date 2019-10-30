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Университет «Синергия» обвинили в сборе отпечатков пальцев у детей без согласия родителей

Сотрудники корпоративного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ, сообщает «Коммерсантъ». В прошлом году, по данным издания, вуз собирал биометрические данные школьников в Карелии.

Мама ученика гимназии №2 Красногорска Наталья Кан рассказала «Коммерсанту», что отпечатки пальцев у детей снимали на уроке технологии. Ученикам сказали, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков, но вопросов детям не задавали. Школьников сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук, а затем просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Через 20 минут сын Натальи получил краткие результаты исследования, в которых говорилось о его небывалых ораторских способностях. Полную версию результатов обследования на 17 листах предлагалось получить за дополнительную плату. При этом, по словам Натальи, результаты даже близко не совпадали с реальными способностями ее сына.

Женщина утверждает, что не знала об исследовании заранее и не давала согласия на сканирование пальцев ребенка. Как выяснилось, не знала о происходящем и классный руководитель. Информацию подтвердила мать другого ученика. Она рассказала, что в pdf-файле с результатами исследования были реквизиты компании Genetic-test и университета «Синергия». Еще одна мама сообщила, что ее дочь хотела отказаться от тестирования, но ей сказали, что прохождение обязательно.

Представитель «Синергии» заявил изданию, что Genetic-test занимается определением наклонностей по линиям пальца, а не сбором базы данным. Согласно информации на сайте компании, она предлагает услуги по определению особенностей и склонностей человека с помощью дерматоглифики. Комиссия Российской академии наук еще в 2016 г. признала такие тестирования лженаучными. Представитель «Синергии» заявила, что ей ничего не известно о решении РАН.

Сбор биометрических персональных данных несовершеннолетних возможен только с письменного согласия их законных представителей. Отказ от выполнения данной нормы должен строго преследоваться Роскомнадзором, пояснил «Коммерсанту» бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. При этом наказание грозит и руководству школ, которые это допустили.

Директор красногорской гимназии Ирина Штейнберг настаивает на том, что у детей не снимали отпечатки, а лишь «сканировали узор пальца». При этом даже на сайте Genetic-test сообщается, что тестирование проводится на основании отпечатков пальцев.