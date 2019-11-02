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После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детского сада

Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада «Сказка», где был убит шестилетний ребенок, передает «Интерфакс». Подозреваемый отправлен в СИЗО на два месяца. Он является сотрудником частного охранного предприятия «Святогоръ» и подозревается в том, что впустил в дошкольное учреждение убийцу.

В четверг, 31 октября, вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Подозреваемый был задержан на месте преступления, 1 ноября суд арестовал его на два месяца. На допросе мужчина отказался от дачи показаний. Сразу после задержания он заявил следователям, что убил ребенка, чтобы «сбылось заклинание», про которое он прочитал в книге. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

По данным следователей, мужчина беспрепятственно проник в детский сад. Охранник впустил его, приняв за отца одного из воспитанников.

Также следователи возбудили дело о халатности против должностных лиц детского сада «Сказка», которые не смогли обеспечить безопасность воспитанников. По данному делу пока нет задержанных.