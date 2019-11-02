Политика

Новости

Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко исключен из КПРФ за Telegram-канал

Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко исключили из рядов КПРФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя фракции в законодательном собрании региона Анатолия Долгачева. Такое решение было единогласно принято 2 ноября на заседании краевого комитета партии.

Причиной стало то, что Ищенко завел свой Telegram-канал, в котором нецензурно выражался, пояснил Долгачев. Это, по его мнению, порочило не только самого политика, но и отражалось на репутации партии. «В целом [Ищенко] совершал недостойные звания коммуниста действия», — констатировал Долгачев. Он отметил, что Ищенко ранее вызывали на беседу в бюро краевого комитета, но он не пришел.

Выборы в Приморье в прошлом году проводились дважды. Результаты первых были отменены из-за многочисленных нарушений во втором туре. За пост губернатора тогда боролись Ищенко от КПРФ и врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России». После отмены результатов Тарасенко подал в отставку. На его пост президент Владимир Путин назначил возглавлявшего в тот момент Сахалин Олега Кожемяко. Он участвовал в повторных выборах в качестве самовыдвиженца.

Ищенко не был допущен до повторных выборов из-за того, что не прошел муниципальный фильтр. На повторном голосовании КПРФ отказалась его поддерживать. В результате победу на выборах одержал Кожемяко.