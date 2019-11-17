Песков назвал краеугольным вопрос об особом статусе Донбасса
Участники встречи в «нормандском формате» рассчитывают, что у Киева есть план действий относительно нового закона об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это такой краеугольный закон, а главное – его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, но Киев исключает прямые контакты», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Пескова, остается открытым вопрос о том, в каком формате будет согласовываться этот документ. Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря и все ждут от Киева решения по этому вопросу, добавил пресс-секретарь.
В пятницу стало известно, что встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщили представители президентов Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель. Российская сторона не стала комментировать информацию. «Ведомости» направили запрос Пескову 15 ноября, но ответа не получили.