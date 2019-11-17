Песков назвал краеугольным вопрос об особом статусе Донбасса

Участники встречи в «нормандском формате» рассчитывают, что у Киева есть план действий относительно нового закона об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это такой краеугольный закон, а главное – его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, но Киев исключает прямые контакты», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».