Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443. Это рекордный показатель за несколько лет, отмечало издание. Самыми популярными причинами в период с июля по сентябрь этого года, по данным специалистов ЦСТП, стали увольнения врачей, экологическая ситуация в Шиесе и выборы в Мосгордуму.