Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России
Кремль не заметил роста протестных настроений в России в последний год, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию «Коммерсанта» о том, что в 2019 г. зафиксировано рекордное количество протестов.
«Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало – определенная, скажем так, общественная реакция на те или иные события была всегда. Это не ассоциируется только с этим [годом]», – сказал представитель Кремля. «Давайте дождемся каких-то цифр от социологов, наверное, какие-то сравнительные будут показатели даны. Потом уже будем реагировать на это», – добавил он.
Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443. Это рекордный показатель за несколько лет, отмечало издание. Самыми популярными причинами в период с июля по сентябрь этого года, по данным специалистов ЦСТП, стали увольнения врачей, экологическая ситуация в Шиесе и выборы в Мосгордуму.