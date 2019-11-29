Суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева, о задержании которого стало известно накануне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Он будет находиться под стражей до 27 января 2020 г.
Следователь в суде настаивал, что, находясь на свободе, Суровцев может скрыться и помешать расследованию. Защита настаивала на необоснованности этих доводов.
О задержании Суровцева 29 ноября сообщили проекты «ОВД-инфо» и Baza, позже Следственный комитет подтвердил эту информацию. Ему были предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к представителю власти на летней акции в Москве. По версии следствия, мужчина во время протестов 27 июля ударил росгвардейца металлическим ограждением и мешал передвижению других сотрудников правоохранительных органов. После этого скрылся в толпе. Ведомство уточняло, что найти его удалось благодаря видеозаписям с камер наблюдения и показаниям свидетелей.
Летом в Москве прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из мероприятий были не согласованы с властями. На акции 27 июля, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следователи завели уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Семь человек уже осуждены, еще 15 – под следствием.