Суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева

О задержании Суровцева 29 ноября сообщили проекты «ОВД-инфо» и Baza, позже Следственный комитет подтвердил эту информацию. Ему были предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к представителю власти на летней акции в Москве. По версии следствия, мужчина во время протестов 27 июля ударил росгвардейца металлическим ограждением и мешал передвижению других сотрудников правоохранительных органов. После этого скрылся в толпе. Ведомство уточняло, что найти его удалось благодаря видеозаписям с камер наблюдения и показаниям свидетелей.