Суд заочно арестовал нового фигуранта «московского дела» Сергея Меденкова

Летом в Москве проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство митингов и шествий были не согласованы с властями. На акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следователи завели уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Семь человек уже осуждены, следствие ведется в отношении еще 16.