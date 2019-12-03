Суд заочно арестовал нового фигуранта «московского дела» Сергея Меденкова
Басманный суд заочно арестовал и объявил в международный розыск нового фигуранта «московского дела» Сергея Меденкова, передает ТАСС. Он обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Обстоятельства нападения не уточняются.
Тот же суд 29 ноября арестовал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева. Он будет находиться под стражей до 27 января 2020 г. По версии следствия, Суворовцев во время акции 27 июля ударил росгвардейца металлическим ограждением и мешал движению других сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет уточнял, что найти его удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей.
Летом в Москве проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство митингов и шествий были не согласованы с властями. На акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следователи завели уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Семь человек уже осуждены, следствие ведется в отношении еще 16.